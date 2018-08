Rat Engleza za Kovačića: Jose daje 60 mil. €, želi ga i Chelsea

Potencijalni odlazak Matea Kovačića (24) iz Real Madrida polako se pretvara u pravu ljetnu sapunicu. Još prije Svjetskog prvenstva Mateo je javno rekao kako želi napustiti Real, po povratku u Španjolsku razgovarao je i s novim trenerom, no razgovor ga je samo naveo da još jednom ponovi: 'Želim ići u klub gdje ću biti u prvih 11'.

A kad ste igrač Real Madrida, pritom vrlo mladi, ujedno i iskusni u najvećim europskim utakmicama, ne trebate dugo čekati na ponude. Javili su se navodno Roma, Manchester City, čak i Bayern, a najnoviji je na toj listi - Chelsea. Novi šef svlačionice 'bluesa' je Maurizio Sarri, čovjek koji je Kovačića jako dobro upoznao tijekom njegova boravka u Interu i zna što bi mu hrvatski veznjak donio u momčadi.

'Chelsea je poslao upit za Kovačića, Sarri je jako zainteresiran za njega nakon što mu je zasad, čini se, otpala opcija dovođenja Aarona Ramseya', pišu u Daily Mailu.

Real: Mateo nije na prodaju

No, prema pisanju dobro upućenih Španjolaca, točnije Asa, Real ne želi pustiti Kovačića ovo ljeto. Matea jednostavno smatraju prevažnim članom momčadi iako mu Lopetegui ne može ponuditi zagarantirano mjesto u prvih 11. Kovu vide kao idealnog nasljednika Luke Modrića (32), a u genijalnom sunarodnjaku i klupskim kolegama upravo i leži najveći problem za Matea.

Srce i dušu veznog reda momčadi koja je osvojila tri Lige prvaka za redom čine tri ponajbolja veznjaka na svijetu. Luka bolje no itko povezuje igru momčadi, Toni Kroos savršeno diktira tempo, a Casemiro je 'razbijač' kakvog je teško naći bilo gdje u svijetu. Kad spojite njih trojicu, dobijete najmoćniji srednji red na svijetu.

A prvi do njih je Kovačić. Njegova svestranost znači da može uskočiti u sastav umjesto bilo kojeg od spomenute trojke. No Mateo se s time ne može zadovoljiti, uvjeren je da zaslužuje igrati standardno, ako već ne u Realu, onda bilo gdje drugdje.

Savršeno bi se uklopio u Sarrijevu taktiku

Sarri voli slagati taktiku s tri veznjaka i dolazak Matea Kovačića značio bi da će imati vezni red dostojan najvećih europskih momčadi. Zadnji vezni bio bi Ngolo Kante, njegov partner Jorginho, a čovjek s nešto više slobode u igri upravo Kovačić. Zvuči moćno, prilično jako za Premiership, a kad se uigraju i za Europu.

Mourinho nudi 60 milijuna eura

No, bilo bi to pravo čudo da se u igru za takvog igrača ne uključi i - Jose Mourinho. Portugalski stručnjak uvijek traži 'još dva igrača', a za Kovačića se nekim čudom zainteresirao tek sad, nakon što su se javili najveći konkurenti Chelsea i City. No 'vragovi' su krenuli odmah žestoko.

Prema pisanju dobro upućene Marce Manchester United je Realu ponudio 60 milijuna eura za Kovačića što je, pišu Španjolci, zainteresiralo Florentina Pereza dovoljno da razmisli o puštanju mladog veznjaka bez obzira što ga vide svojim ponajvećim zalogom budućnosti.

Kovačić ne želi igrati kod Mourinha?

No u ovom slučaju javlja se potpuno drugačiji problem, a on se zove - Jose Mourinho. Marca javlja kako Mateo ne želi igrati u Manchester Unitedu smatrajući da Mourinhov defanzivni stil nikako ne odgovara njegovim kvalitetama. United je u Madrid čak poslao i srpskog menadžera od povjerenja Vladu Lemića da završi ovaj posao. U međuvremenu Kovačić će se uskoro vratiti u Real, priključiti se pripremama, a u madridskom klubu nadaju se da će Lopetegui uspjeti kroz treninge i razgovore uvjeriti mladog hrvatskog igrača da ostane svlačionici europskog prvaka.