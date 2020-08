Nije ovo prvi okr\u0161aj Jamesa i Trumpa. Ranije je ko\u0161arka\u0161 prozvao biznismena i politi\u010dara \"takozvanim predsjednikom\" i \"kvrgom\", a predsjednik ga je okrznuo rekav\u0161i da mu se vi\u0161e svi\u0111a kako je igrao\u00a0Michael Jordan.

<p>Presjednik SAD-a <strong>Donald Trump</strong> (74) podgrijao je atmosferu oko klečanja za vrijeme intoniranja američke himne izjavama u petak na koje mu ponajbolji košarkaš današnjice <strong>LeBron James</strong> (35) nije ostao dužan.</p><p>- Mislim da je to sramotno. Surađivali smo s njima jako puno kako bi mogli nastaviti s natjecanjem. Zagovarao sam to, a onda vidim da svi kleče tijekom himne. To mi nije prihvatljivo - rekao je Trump.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: I Trump počeo nositi masku</strong></p><p>NBA se vratio u balonu u Orlandu prije tjedan dana, a igrači i dalje kleče uoči utakmice podržavajući inicijativu Black Lives Matter (životi crnaca su bitni), koja je doživjela globalnu ekspanziju nakon ubojstva Georgea Floyda.</p><p>- Kad vidim da ljudi kleče tijekom intoniranja, ne poštuju našu zastavu i nacionalnu himnu, ugasim tu utakmicu - rekao je Trump.</p><p>Zvijezda Lakersa mu je odgovorila.</p><p>- Pokušavate li me nasmijati? Stvarno ne mislim da je košarkaška zajednica tužna zbog gubitka njegova praćenja, zbog toga da on gleda utakmice. I to je sve što imam reći - rekao je James.</p><p>- Ne želim ulaziti u rasprave jer znam kamo bi ovo moglo ići ili gdje bih sutra mogao doći zbog toga. Neću si to dopustiti - dodao je, ali nije si mogao pomoći.</p><p>Nedvosmisleno je pozvao Amerikance da ne glasuju za Trumpa na jesenskim predsjedničkim izborima, u borbi za drugi mandat.</p><p>- Mislim da je naša igra u prekrasnoj poziciji, imamo navijače diljem svijeta koji ne samo da vole kako je igramo, nego im mi i uzvraćamo predanošću prema igri. Ali poštujte što još donosimo igri i prihvatite to, i što je dobro i što je krivo - rekao je LeBron i nastavio:</p><p>- Nadam se da će svi, bez obzira na rasu, boju, veličinu uvidjeti kakvo vodstvo države imamo i shvatiti da je studeni blizu, to je velik trenutak za nas Amerikance. Govorimo o tome kako želimo bolje i želimo promjene, imat ćemo i priliku da do nje i dođe.</p><p>- Utakmice će se igrati bez njegova gledanja. Mogu ovdje govoriti u ime svih nas koji volimo košarkašku igru. Ne može nas biti manje briga.</p><p>Nije ovo prvi okršaj Jamesa i Trumpa. Ranije je košarkaš prozvao biznismena i političara "takozvanim predsjednikom" i "kvrgom", a predsjednik ga je okrznuo rekavši da mu se više sviđa kako je igrao <strong>Michael Jordan</strong>.</p><p>- Televizijska gledanost košarke je jako pala, da znate, a čujem da je i za neke druge sportove, uključujući bejzbol. Moramo se boriti za svoju zastavu i zemlju. Puno se ljudi slaže sa mnom. Ako sam u krivu, izgubit ću izbore i to je u redu. Uvijek ću se boriti za našu zastavu - rekao je Trump.</p><p>No čini se da prvi čovjek Amerike baš i nije bio najtočniji u svojoj procjeni. Primjerice, televizija TNT objavila je da je gledanost prvog dana nakon povratka NBA-a prošli petak više nego udvostručila prosjek prvog dijela sezone. A nakon burne prve polovice ove godine pitanje je kakve će Donaldove brojke biti 3. studenog.</p>