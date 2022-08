Razočarani Bjelica: Jako teško zabijamo, a lagano primamo

Zvižduci su se opet prolomili Gradskim vrtom, a Nenad Bjelica je tužan i razočaran, pognute glave otišao s travnjaka. Toliko puta viđena scena ove sezone.

I kada se činilo da će prekinuti crni niz, Osijek je opet pokleknuo. Bijelo-plavi su na svome terenu remizirali s Varaždinom (2-2) i tako svoj niz bez pobjeda produžili na četiri utakmice. U pet kola skupili su isto toliko bodova.

Teški i turobni dani su pred Nenadom Bjelicom jer crna rupa guta njegovu momčad, a on nema recept kako ih spasiti. Stolica mu se opasno trese dok Kohorta i dalje zagovara njegov odlazak. Nakon novog kiksa, on je sve izvjesniji. Koliko god čelnici čekali i davali Bjelici nove prilike, pomaka nema. Štoviše, stanje je sve gore i gore. A tek je početak sezone.

- Preteško zabijamo, prelagano primamo. To je takva faza iz koje možemo izaći samo radom i strpljenjem. Ekipa je na terenu bila jako dobra, ne mogu ništa prigovoriti. Bili smo u grču prvih pola sata, nije bilo tako kvalitetno kako znamo igrati. Vidjelo se kad smo bili u vodstvu, kad se opustimo i kad dođe do trunke samopouzdanja, da možemo igrati bolji nogomet. Nažalost nismo uspjeli privesti kraju utakmicu i pobijediti ju, ali idemo dalje. Pokušati s radom i strpljenjem doći do pobjede - rekao je razočarani Bjelica nakon još jednog kiksa.

Osijek je opet djelovao bezidejno, tromo, sporo i jalovo u prvom poluvremenu, nije ni Varaždin ništa više ponudio, ali zato smo pravi vatromet vidjeli u nastavku. Osijek je poveo u 57. minuti golom Vedrana Jugovića koji je to srčano proslavio pred Kohortom. No, hrabri Varaždinci se ne predaju tako lako. U 65. minuti Brodić je izjednačio, ali 12 minuta kasnije Osijek opet slavi. Beljo je pogodio glavom nakon ubačaja iz kornera.

- Realan rezultat na kraju. Moram reći da smo imali još neke šanse, imali su i oni na 2-2 jako dobru šansu za pobjedu. Nakon toga i mi. Iz dva opasna udarca smo dobili dva gola. Tako ne možeš pobijediti utakmicu. U takvoj smo fazi iz koje možemo izaći samo uz puno rada i zajedništva.

Osijek je kontrolirao igru, laknulo je Bjelici i navijačima, činilo se kako će bodovi ostati u Gradskom vrtu, a onda šok u 83. minuti. Karlo Perić silovito je pogodio s ruba šesnaesterca pored nemoćnog Ivušića za konačnih 2-2.

Utakmicu je obilježila teška ozljeda kapetana Varaždina Igora Postonjskog.

- Želimo mu brz oporavak. Nažalost, to se događa. Igor je u ovim trenucima igrao najbolji nogomet otkako ga znam. Želim mu brz oporavak i da sve dobro prođe.

Osijek je u crnom nizu, a tek sada kreću najteži izazovi. Prvi sljedeći je derbi na Maksimiru u subotu protiv Dinama u 6. kolu HNL-a.

- Vjerovat ćemo da možemo napraviti nešto, u svakoj utakmici su u igri tri boda. Treba vjerovati u prvoj sljedećoj da možemo doći do tri boda, pripremat ćemo se cijeli tjedan i nadam se uspjehu.

