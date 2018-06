Razočaranje za Dalića: Neymar ipak ne trenira, Brazil oslabljen

Nakon što je i sam priznao da se ne osjeća 100 posto spremnim, najskuplji nogometaš svijeta Neymar propustio je trening Brazila koji se održao u četvrtak poslijepodne.

Zvijezdu PSG-a još uvijek muči ozljeda noge, a sve je izglednije kako će iz predostrožnosti propustiti prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske koja se igra u nedjelju u 16 sati na Anfieldu.

Neymar nije zaigrao od kraja veljače kada je zadobio ozljedu u utakmici protiv Olympique Marseillea te se cijelo vrijeme liječio u Brazilu sa samo jednim ciljem - oporavkom do početka Svjetskog prvenstva.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG