RB Leipzig prošao u polufinale, Gvardiolovi nadigrali Pašalićeve

Nogometaši RB Leipziga izborili su plasman u polufinale Europske lige nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala u Bergamu pobijedili Atalantu sa 2-0 nakon 1-1 iz prve utakmice. Prije dvije godine RB Leipzig je izborio plasman u polufinale Lige prvaka u kojem je izgubio od PSG-a, a sada je stigao i do polufinala Europske lige.

Nakon što je prva utakmica u Leipzigu završila 1-1, njemački sastav je u Bergamu slavio sa 2-0 izborivši polufinale u kojem će igrati protiv pobjednika susreta između Rangersa i Brage. U prvom susretu Portugalci su pred svojim navijačima slavili sa 1-0. Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Christopher Nkunku (18, 87-11m). Za goste je do 79. minute igrao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, dok je Mario Pašalić za Atalantu igrao od 88. minute.

Prvu priliku na utakmici imali su domaćini već u petoj minuti, no Davide Zappacosta je pucao ravno u Petera Gulácsija. Gosti su uzvratili u 18. minuti i to pogotkom. Konrad Laimer je bio u dobroj poziciji za udarac, ali je ipak asistirao do Nkunkua koji je lijepo pogodio za 1-0.

U završnici prvog dijela i Laimer se mogao upisati u strijelce, ali je pucao pored desne stative. Laimer je mogao zabiti i u 57. minuti, no iz blizine je pucao loše. Prvu veliku priliku u nastavku Atalanta je dočekala u 63. minuti kada je Hans Hateboer pucao iz blizine malo iznad prečke. U 78. minuti opasno je zaprijetio Duván Zapata, ali je mreža njemačkog sastava ostala nedirnuta.

Pitanje pobjednika je razriješeno u 87. minuti kada je Nkunku zabio iz kaznenog udarca za 2-0. Francuski veznjak je prije toga sam izborio jedanaesterac i potom ga realizirao. Leipzig je ovom pobjedom produžio niz bez poraza na 13 susreta u svim natjecanjima, dok je Atalanta produžila crnu seriju na četiri utakmice bez pobjede.

Najčitaniji članci