Real čeka ponude: Drag nam je Mateo, ali gledamo svoj interes

Europski prvak Real Madrid spreman je pustiti Matea Kovačića da ode iz kluba prije isteka ugovora te čeka čvrste ponude iz Italije i Engleske. Kovačićevu poruku poslanu preko španjolskih novina Marca, gdje je s naslovnice poručio da je bolje da ode iz Real Madrida jer želi igrati više, u klubu su primili mirno.

- To je nešto što je bilo prilično poznato još prije nekoliko mjeseci. Klub zna za to već neko vrijeme jer nam je Mateo to sam rekao. Zato je to sada javno objavio. To je logično - rekao je dužnosnik Real Madrida za 24sata zamolivši da ostane neimenovan.

U subotu su u uredima stadiona Santiago Bernabéu, kaže, bez uzbuđenja pročitali novine na kojima je osvanuo njihov nogometaš u hrvatskom dresu. Kovačić je izjavio:

- Volio bih igrati više u Real Madridu jer volim nogomet i jer volim biti na travnjaku. Znam da je u Real Madridu teško biti u udarnoj postavi, posebno jer sam došao jako mlad. Razumijem situaciju i zbog toga mislim da je za mene najbolje da odem u drugi klub gdje bih imao priliku kontinuirano igrati u prvoj postavi.

Kovačić je prošli mjesec napunio 24 godine, a ovo je javno poručio na polovici ugovora s Real Madridom. Tri godine nosio je bijeli dres "kraljevskog kluba", uglavnom čekajući priliku s klupe, a ugovor ga na još tri godine veže uz četvrt Chamartín na sjeveru grada.

Ondje tvrde da mu neće stvarati poteškoće niti prijetiti odštetnom klauzulom. Svi nogometaši Real Madrida imaju u svojim ugovorima odredbe da uplate (ili klubovi koji ih žele) iznose od 300 milijuna do milijardu eura žele li otići prije vremena. Tim visokim iznosima kojima barataju španjolski mediji, a koje dužnosnik nije potvrdio, klub se brani od neprijateljskih ponuda bogatih klubova poput PSG-a.

Mateo nam je drag, ali...

Kovačićeva klauzula o raskidu ugovora kreće se u tom najnižem razredu, Modrićeva iznosi oko 500 milijuna eura, dok je ona Cristiana Ronalda na najvišoj razini.

- Mateo nam je jako drag. Drag je ljudima u klubu i nećemo mu štetiti, no Real Madrid također mora gledati svoj interes. Moramo gledati svoj račun zbog članova kluba, ovo je klub čiji su vlasnici članovi - rekao je dužnosnik.

Kovačićeva cijena iznosi 30 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. Za njega su 2016. godine milanskom Interu platili 31 milijun eura pa žele vratiti uloženi novac i zaraditi.

- Točno je da Mateo ima dobar imidž jer ga pola Europe traži. Ono što sada trebaju napraviti Roma, Juventus i klubovi iz engleske Premier lige jest poslati čvrstu ponudu - napomenuo je dužnosnik.

Real Madrid igračima nezadovoljnima statusom, a koji su htjeli otići, nije pravio probleme posljednjih godina. Prije točno četiri godine bili su doveli najboljeg igrača Svjetskog prvenstva 2014., Jamesa Rodrígueza pa ga 2017. posudili Bayern Münchenu koji ga 2019. može otkupiti. Prošlo ljeto je Real Madrid prodao u Chelsea razočaranog napadača Álvara Moratu koji nije htio više biti zamjena Ronaldu, Karimu Benzemi i Garethu Baleu. Iz istog razloga su pustili napadača Mariana Díaza u Lyon. Sva trojica su prošle sezone bili u udarnim postavama novih klubova.

Mateo Kovačić je, međutim, čekao s klupe svoju priliku u konkurenciji Luke Modrića, Casemira i Tonija Kroosa u formaciji 4-3-3. Također se natjecao s ofenzivnim veznim Iscom Alarcónom i mladima Danijem Ceballosom i Marcosom Llorenteom te Jamesom dok je bio ondje. Trener Zinedine Zidane uvjeravao ih je da su mu svi važni. Kada god je mogao, rotirao ih je pa su mediji govorili o momčadi A i momčadi B premda je Zidane isticao kako to ne postoji.

Odlaskom Zizoua promijenio mišljenje

- Ako Zidane kaže da ostaneš, da ćeš igrati i da vjeruje u tebe, onda i ostaneš. To je ipak Zidane! Privilegij je kada tako nešto kaže netko poput njega, netko tko je među najboljima na svijetu, među najboljima ikada. Osim toga, govorimo o Real Madridu. Potrebno je shvatiti gdje se nalazimo. Kako bih mogao otići odavde - rekao je Kovačić 22. svibnja za novine El Mundo.

Točno mjesec dana kasnije, 23. lipnja, za Marcu je rekao:

- Nisam bio potpuno sretan jer moj doprinos nije bio maksimalan, a to je nešto što želim promijeniti. Zbog toga je najbolje da promijenim ekipu.

Četiri dana nakon prvog intervjua nije dobio niti minute u finalu Lige prvaka protiv Liverpoola, kao niti u prethodna dva 2017. i 2016. Pet dana poslije Zidane je neočekivano napustio klupu Real Madrida.

Real Madrid je 14. lipnja imenovao Julena Lopeteguija, izbornika Španjolske, novim trenerom. Bivši golman ne imponira Kovačiću i Modriću kao Zidane, jedan od najvećih veznjaka u povijesti koji je igajući na njihovoj poziciji osvojio Svjetsko prvenstvo prije 20 godina. Kovačić ne poznaje Lopeteguia i nije nikada razgovarao s njim.

- Mateo i Lopetegui još uvijek nisu razgovarali. To će učiniti nakon Svjetskog prvenstva - rekao je dužnosnik.

No on ne vjeruje da taj razgovor može promijeniti nešto jer mu Real Madrid, s tri uzastopna naslova prvaka Europe, ne može obećati igranje u prvoj postavi. To nije mogao Zidane a čini se da ne može niti Lopetegui.

- To je očito. Zamislimo razgovor u kojem Lopetegui kaže: "Mateo, ti si moj vezni igrač broj 1. Kroos i Modrić su gotovi. Ti ćeš igrati 70 utakmica ove sezone, 90 minuta, uvijek u udarnoj postavi..." Vjerujete li vi da je vjerojatan takav razgovor - napomenuo je dužnosnik.

- Time je sve rečeno - dodao je.

Mateo asistirao, a nije dobio ni slova

Modrić je s kapetanskom vrpcom i golom predvodio Hrvatsku u pobjedi od 3-0 nad Argentinom, dok je Toni Kroos golom u 94. minuti donio pobjedu Njemačkoj nad Švedskom te je spasio od ispadanja. Casemiro je, pak, neizostavni igrač Brazila koji želi naslov prvaka.

Indikativno je kako Real Madrid nije niti slova posvetio Kovačiću na svojoj internetskoj stranici gdje je hvalio Luku Modrića nakon pobjede nad Argentinom. Kovačić je, podsjetimo, igrao osam minuta i upisao asistenciju.

Lopetegui još nije rekao kakvi su mu planovi, no izgledno je da će Real Madrid nastaviti igrati u ofenzivnoj formaciji 4-3-3. Tu je formaciju Lopetegui koristio posljednje dvije godine u Španjolskoj gdje je prije dva tjedna imao sedam igrača Real Madrida. Kovačić, koji je lani sudjelovao u 36 utakmica za kraljevski klub, a u reprezentaciji ulazi s klupe, vjerojatno bi imao isti status.

Prije nego što je izašao njegov intervju, Marca je prenijela glasinu da je Real Madrid u potrazi za budućom zamjenom za 32-godišnjeg Modrića i razmatra dovođenje 26-godišnjeg Christiana Eriksena iz Tottenhama. On je zabio atraktivan gol za Dansku protiv Australije.

Dva dana prije nego što je objavljen intervju s Kovačićem, Marca je objavila drugi tekst u kojem je navela kako bi umjesto Kovačića mogao doći španjolski reprezentativac Thiago Alcântara iz Bayerna. Novi trener Niko Kovač navodno je spreman pustiti 27-godišnjeg veznjaka. Lopetegui je bio trener Thiagu u španjolskoj reprezentaciji.

Isco i Casemiro Lopeteguijevi miljenici

U ožujku je pak Isco, nezadovoljan minutažom u Real Madridu, javno rekao kako mu Lopetegui vjeruje za razliku od Zidanea. To je rekao nakon 'hat-tricka' u pobjedi Španjolske od 6-1 nad Argentinom. Lopetegui bi sada s Iscom trebao raditi u Madridu iduće tri godine. Isco je trenutačno na Svjetskom prvenstvu jedan od najboljih igrača Španjolske, bez poraza u 22 utakmice.

Godine 2015. Lopetegui je bio trener Porta, jedinog prvoligaša u karijeri. Ondje je radio s Casemirom kojeg je Real Madrid tada bio poslao na posudbu pa ga zahvaljujući upečatljivim partijama vratio na Santiago Bernabéu.

Oblak sumnje nadvio se tako nad Kovačića zabrinutog za budućnost. Prije pola godine preko svog zastupnika Marija Mamića zamolio je klub da mu pomogne kupiti kuću u Madridu, rekao je drugi dužnosnik Real Madrida. Do reprezentativnih priprema u Rovinju, prije mjesec dana, nikada nije javno rekao da razmišlja u napuštanju kluba s kojim je osvojio tri Lige prvaka.

Iza njega je 109 utakmica, igrači su ga lijepo prihvatili, a njegovo ponašanje prema suigračima, dužnosnicima i navijačima bilo je besprijekorno.

Lucas: Mateo mi je prijatelj, želim da ostane

- Želim da ostane. Osim što je odličan nogometaš on mi je i prijatelj pa želim igrati s njim - rekao je 26-godišnji Lucas Vázquez, krilni napadač Real Madrida i Španjolske.

Njih dvojica igraju zajedno od ljeta 2015. godine.

- U konačnici, svaki igrač misli na svoju dobrobit i ako on vjeruje da je najbolje otići iz kluba, potrebno je to poštivati te ga u svemu podržati - zaključio je Vázquez.

Zadnjih godina samo su dvojica igrača javno prijetila odlaskom, a onda dobila od uprave što su tražila. Bili su to kapetan Sergio Ramos i najbolji strijelac Cristiano Ronaldo. Ramos je tražio financijski bolji ugovor 2015., kada se u medijima spominjao njegov mogući prelazak u Manchester United. Tog je ljeta preuzeo kapetansku vrpcu od Ikera Casillasa, koji je otišao u Porto, te dobio novi ugovor. Ronaldu je također nekoliko puta podizana plaća, a to traži i sada.

Kovačić, međutim, inzistira na igranju u prvoj postavi u kontinuitetu. Takav javni zahtjev došao je prije mjesec dana i od Garetha Balea nakon što je zabio dva gola u pobjedi od 3-1 u finalu Lige prvaka. No Velšanin, koji je zabijao presudne golove i za kojeg je klub prije pet godina platio 101 milijun eura, ima puno bolju pregovaračku poziciju.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.