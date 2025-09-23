Real dominirao kod Levantea i nastavio savršen niz, Livaković nije ulazio u igru za Gironu...

U šestom kolu nove sezone španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su upisali i šestu pobjedu, s 4-1 su slavili protiv Levantea u Valenciji. Real je odmor dočekao s dva gola prednosti nakon golova Viniciusa Juniora u 28. i 18-godišnjeg Argentinca Franca Mastantuona deset minuta kasnije. U 54. minuti Levante je smanjio golom Etta Eyonga i potom je domaćin nastavio napadati i tražiti izjednačenje. No, slomljen je domaćin u samo nekoliko minuta.

Dva brza pogotka postigao je Kylian Mbappe, u 64. minuti iz jedanaesterca i 66. za velikih 4-1 Reala. Real ima pet bodova više od druge Barcelone, ali i odigranu utakmicu više.

Foto: Pablo Morano

Villarreal je također bio uspješan gost, slavio je 2-1 kod Seville. Oluwaseyi je doveo Villarreal u vodstvo u 17. minuti, dok je početkom drugog poluvremena za Sevillu izjednačio Sow. Gosti su do tri boda stigli golom u 86. minuti. Kontranapad je povukao Mikautadze i vrlo lijepo asistirao Solomonu koji je bio strijelac za 2-1. Villarreal se popeo na treće mjesto ljestvice.

Nogometaši Valencije vodili su kod Espanyola 2-1 sve do 96. minute, ali je dvoboj ipak završio bez pobjednika 2-2. Milimetrima blizu druge pobjede u nizu bila je Valencia, kao i Espanyol do drugog ligaškog poraza u nizu, ali je plijen na kraju u Barceloni podijeljen.

Valencia je povela u 15. minuti golom Danjume. Izjednačenje je uslijedilo u 59. minuti kada je domaći strijelac bio Cabrera. Domaćin je u 1-1 uživao samo tri minute jer je Hugo Duro tada pogodio za tri gostujuća boda. Sve do kraja je Espanyol napadao i tražio barem jedan bod i do njega je došao u 96. minuti. Glavom je pod gredu za 2-2 pogodio Javi Puado.

Athletic Bilbao je i dalje u lošem ritmu, a u šestom kolu je pred svojim navijačima odigrao samo 1-1 protiv posljednje na ljestvici Girone. Gosti su vodili od devete minute nakon pogotka Ounahija, dok je početkom drugog dijela na 1-1 izjednačio Jauregizar. Hrvatski vratar Dominik Livaković i ovaj put je sjedio na Gironinoj klupi za pričuve.

Tri utakmice na rasporedu su u srijedu. Parovi su Real Sociedad - Mallorca, Atletico Madrid - Rayo Vallecano i Getafe - Alaves. U četvrtak se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola, a sastaju se Osasuna - Elche i Oviedo - Barcelona.