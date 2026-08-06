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Real doveo najskuplje pojačanje u povijesti: Yan Diomande nadmašio Judea Bellinghama

Piše HINA,
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Real doveo najskuplje pojačanje u povijesti: Yan Diomande nadmašio Judea Bellinghama
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
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Diomande je peto pojačanje Reala za novu sezonu, nakon Marca Cucurelle, Bernarda Silve, Ibrahime Konatea i Denzela Dumfriesa

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Španjolski nogometni velikan Real iz Madrida u četvrtak je potvrdio dolazak Bjelokošćanina Yana Diomandea u svoje redove iz njemačkog RB Leipziga, a prema navodima tamošnjih medija ovaj bi 19-godišnji krilni napadač trebao postati najskuplje pojačanje u povijesti "kraljevskog" kluba.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, ali špekulira se kako je Real za Diomandea izdvojio 125 milijuna eura, a iznos odštete bi mogao narasti za još 10 do 15 milijuna ovisno o bonusima. 

Time bi Diomande nadmašio dosadašnji najveći transfer u povijesti Reala koji je 2023. za Judea Bellinghama platio 103 milijuna eura plus 10 milijuna u bonusima. Iz Reala su dodali kako je Diomande potpisao ugovor do ljeta 2033.

Diomande je peto pojačanje Reala za novu sezonu, nakon Marca Cucurelle, Bernarda Silve, Ibrahime KonateaDenzela Dumfriesa.

Prošle sezone Real nije osvojio niti jedan trofej pa u novu sezonu ulazi vrlo ambiciozno, a na klupu se vratio karizmatični Portugalac Jose Murinho koji je bio "kraljevski" klub od 2010. do 2013.

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Komentari 12
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