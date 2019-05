Real ga potjerao da bi Zidane na gol doveo svojeg sina Lucu

Real Madrid proživljava najgoru sezonu posljednjih nekoliko godina. U Ligi prvaka ispao je od Ajaxa, u La Ligi muku mučio s formom cijelu sezonu pa na koncu nakon današnjeg poraza od Betisa na Santiago Bernabeuu prvenstvo završio s 12 izgubljenih utakmica.

Sigurno se pitate kada je Real posljednji put izgubio toliko utakmica u sezoni. Provjerili smo i bilo je to 1998/99 kada je također izgubio 12 puta te završio drugi iza Barcelone.

Real je ovu sezonu osvojio 68 bodova što mu je najmanje od 2001/02 i cjelokupna situacija ove godine upalila je alarm u upravi kluba. Tako je odlučeno da će Gareth Bale napustiti Madrid pa je posljednju utakmicu odsjedio na klupi.

Pomalo nepravedno ostaje što mu Zinedine Zidane nije dao priliku da se oprosti od navijača. Ipak je bio sastavni dio prve postave kad je bio zdrav, a premda se nije nametnuo kao lider, pljesak publike na Bernabeuu bi dobio.

No, priliku je dobio Keylor Navas. Kostarikanac je branio u posljednjoj utakmici sezone ne očekujući da će doživjeti poraz 2-0, no dobio je priliku oprostiti se od navijača koje je uveseljavao posljednjih šest godina.

Navas je na koljenima rekao posljednje zbogom velebnom stadionu.

Thank You @NavasKeylor for defending Real Madrid's badge!



Thank you for Wonderful Memories, Forever in our Hearts ❤️ #HalMadrid pic.twitter.com/NQy9fN6Hs3