Real izvisio u 'krađi stoljeća': Rodri rekao 'da' velikom rivalu

Nevjerojatan preokret dogodio se oko transfera Rodrija! Činilo se kako je samo pitanje trenutka kada će sve dogovoriti s Real Madridom, a onda se pojavila - Barcelona. "Kraljevi" su odugovlačili s transferom, Barca je vidjela priliku i krenula po njega, a sada je najbolji igrač Svjetskog prvenstva rekao "da" Hansiju Flicku i Kataloncima, piše Marca.

Španjolski list piše da je Rodri dao riječ sportskim direktorima klubova da želi u Barcelonu i katalonski div sada može početi pregovore oko ugovora i dogovora cijene s Manchester Cityjem. "Građani" ga neće pustiti ispod 50 milijuna eura, ali izvori govore kako će se "isprsiti" ta napraviti sve da Rodri stigne na Camp Nou.

Barcelona je ubrzala potragu za novim veznjakom nakon što je postalo izgledno da će Frenkie de Jong ipak morati na operaciju. Nizozemski reprezentativac trenutačno pokušava riješiti problem konzervativnim liječenjem, no ono zasad ne daje očekivane rezultate.

U slučaju kirurškog zahvata, De Jong bi s travnjaka mogao izbivati između četiri i pet mjeseci, zbog čega u katalonskom klubu žele što prije pronaći adekvatnu zamjenu. Dodatni razlog za takvu odluku leži u činjenici da je veznjak posljednjih sezona često bio izvan konkurencije zbog problema s ozljedama.

Kao jedno od rješenja nametnuo se upravo Rodri. Njegov dolazak nije bilo lako realizirati jer je za veznjaka Manchester Cityja ozbiljan interes pokazivao i najveći rival iz Madrida. Ipak, iako su Madriđani ranije postigli načelan dogovor s igračem, pregovori su se odužili, što je Barcelona iskoristila kako bi se uključila u utrku i približila njegovu dovođenju. Sada je sve stvar dogovora, ali Real je ispao iz igre.