POBJEDA MADRIĐANA

Real Madrid sredio Oviedo u gostima golovima Mbappéa i Viniciusa. Brekalo ušao u igru

Piše HINA,
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Real Madrid pobijedio je s 3-0 svog imenjaka iz Ovieda. Dva gola zabio je Mbappé, a jednog je dodao Brazilac Vinicius. Za Oviedo je Josip Brekalo ušao u igru u 80. minuti

U dvoboju 2. kola španjolske Primere Real Madrid je slavio kod Real Ovieda s 3-0 i ostao maksimalan na tablici, i to bez primljenoga gola. Real je lakše od očekivanoga prošao gostovanje kod novoga prvoligaša. 

Mrežu Ovieda načeo je Kyllian Mbappe na dodavanje Arde Gulera u 36. minuti,  Francuz je zabio i drugi sedam minuta prije kraja, ovog puta na asistenciju Viniciusa, koji je postavio konačnih 3-0 u trećoj  minuti sudačke nadoknade.

Bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo ušao je za Oviedo u 80. minuti. 

Na ljestvici vode Villareal, Barcelona i Real s maksimalnih 6 bodova, dok je Oviedo predzadnji bez bodova. 

