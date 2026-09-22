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SVE ZBOG SUĐENJA

Real Madrid traži izbor novog predsjednika španjolske La Lige

Piše HINA,
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Real Madrid traži izbor novog predsjednika španjolske La Lige
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Foto: Pablo Morano
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Vodstvo "Kraljevskog kluba" traži novog predsjednika La Lige zbog onoga što su nazvali "nepodnošljivim" komentarima aktualnog predsjednika Javiera Tebasa

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 Španjolski nogometni velikan Real Madrid zatražio je izbor novog predsjednika španjolske La Lige umjesto Javiera Tebasa.

Vodstvo "Kraljevskog kluba" traži novog predsjednika La Lige zbog onoga što su nazvali "nepodnošljivim" komentarima aktualnog predsjednika Javiera Tebasa, koji je u utorak rekao da tvrdnje o pristranosti suđenja protiv kluba pripadaju "drugoj galaksiji".

Cijeli slučaj se zakotrljao nakon Realova poraza u gradskom derbiju od Atletico Madrida (1-2).

Real je u izvještaju s utakmice na svojoj web stranici napisao: "Katastrofalnom suđenje odlučilo je derbi", dok je trener Jose Mourinho stigao na konferenciju za novinare s dva papira A4 formata na kojem su prikazana dva trenutka za koje je mislio da su crveni kartoni u madridskom derbiju. Real je bio bijesan što Atleticov branič Cristian Romero nije isključen zbog prekršaja nad Judeom Bellinghamom, a žalio se i na start Leeja Kang-ina na Federicu Valverdeu.

LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid
Foto: Ana Beltran

Tebas je odgovorio na članak odgovorivši na optužbe za "zavjeru" protiv 15-strukih europskih prvaka.

"Evo ih opet, glasnogovornici i režimska televizija, grade istu staru priču, trajnu zavjeru," rekao je Tebas, koji je često bio u sukobu s Real Madridom i predsjednikom kluba Florentinom Perezom.

"Real Madrid je ključan za La Ligu. Ali tvrdnja da La Liga ne vrijedi ništa bez njih otkriva prezir prema drugim klubovima, njihovim navijačima i njihovoj povijesti. Natjecanje ne pripada nikome," dodao je.

Real je odgovorio priopćenjem na svojoj web stranici u kojem se tvrdi kako "klub smatra nepodnošljivim da predsjednik La Lige koristi svoju institucionalnu poziciju kako bi nastavio diskreditirati i napadati Real Madrid. S obzirom na ovo neprimjereno i uporno ponašanje, vjerujemo da profesionalnom nogometnom natjecanju u Španjolskoj hitno treba vođa sposoban upravljati njime i ostvariti njegov puni potencijal uz temeljnu dužnost neutralnosti."

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