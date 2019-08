Real ostao bez najvećeg ljetnog pojačanja pred početak La Lige

Belgijski napadač Eden Hazard, najveće ovoljetno pojačanje Real Madrida, ozlijedio je bedreni mišić na treningu u petak i propustit će prvu utakmicu španjolskog prvenstva u subotu protiv Celte Vigo.

- Dijagnosticirana mu je ozljeda bedrenog mišića lijeve noge - objavljeno je na službenim stranicama Reala koji ne navodi koliko će dugo trajati oporavak.

No, madridski dnevnik As piše da bi Hazard zbog ove ozljede trebao pauzirati "tri do četiri tjedna".

Ako se ta tvrdnja pokaže točnom, Belgijanac će propustiti i prvu utakmicu na domaćem terenu na Santiago-Bernabeuu dresu Reala protiv Valladolida 24. kolovoza, a onda i utakmicu tjedan nakon toga protiv Villarreala.

(eg)