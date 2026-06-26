Real otkupio pa prodao talenta Comu: S Martinom Baturinom će raditi dar-mar u Ligi prvaka

Nakon višetjednih pregovora Argentinac Nico Paz (21) sada je službeno igrač Coma. Como će Realu platiti 60 milijuna eura za trajni transfer. Tu vijest je na svojim društvenim mrežama objavio talijanski insajder Fabrizio Romano.

- Como je postigao dogovor s Real Madridom o trajnoj kupnji Nice Paza. Real Madrid zaštitio je svoje dugoročne interese tako što je u ugovor uključio klauzulu o pravu na ponovni otkup igrača - ističe Romano.

🚨🔵⚪️ Como will buy Nico Páz for €60m 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 from Real Madrid but including a heavy sell-on clause, NOT €60m fee — and buy back clause too.



Cesc Fabregas and Mirwan Suwarso, crucial again in the last 24h to get it done — also with Nico’s approval.



All done. ✅🇦🇷 pic.twitter.com/sK9OD5BLIm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Zanimljivo je da Real prvu iskoristio svoju početnu opciju otkupa vrijednu 9 milijuna eura, i onda ga je prodao Comu. U novi transfer je madridski klub ugradio klauzulu po kojoj Paza može ponovno vratiti za 80 milijuna eura. Inače, Paza se povezivalo s milnskim Interom, odnosno, oko dogovora za transfer Bastonija u Real.

Ipak, Como je ostao odlučan u želji da zadrži Argentinca nakon njegovih impresivnih nastupa u Serie A. Naime, Paz je u Serie A odigrao sezonu na visokoj razini, postigavši 12 pogodaka i dodavši šest asistencija, čime je značajno pomogao Comu u osvajanju povijesnog plasmana u gornji dio tablice i ulazak u borbu za Ligu prvaka. Ključnu ulogu u cijeloj priči odigrala je i želja samog igrača.

Foto: John Reed

Umjesto da se odmah vrati u Real Madrid, Nico Paz želio je provesti još jednu sezonu u okruženju u kojem će redovito igrati. Veznjak je procijenio da bi mu snažna konkurencija za mjesto u momčadi na Santiago Bernabeuu otežala dobivanje prilika u nadolazećoj sezoni. Zbog toga je ostanak u Comu bio idealno rješenje, kako za njegov trenutni razvoj, tako i za dugoročne ambicije.

Martin Baturina tako će i iduće sezone uz sebe imati sjajnog suigrača s kojim će u paru raditi dar-mar braničima u Ligi prvaka.