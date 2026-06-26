Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRANSFER 'BOMBA'

Real otkupio pa prodao talenta Comu: S Martinom Baturinom će raditi dar-mar u Ligi prvaka

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Real otkupio pa prodao talenta Comu: S Martinom Baturinom će raditi dar-mar u Ligi prvaka
Foto: Claudia Greco

Real Madrid zaštitio je svoje dugoročne interese tako što je u ugovor uključio klauzulu o pravu na ponovni otkup igrača, ističe Romano

Admiral

Nakon višetjednih pregovora Argentinac Nico Paz (21) sada je službeno igrač Coma. Como će Realu platiti 60 milijuna eura za trajni transfer. Tu vijest je na svojim društvenim mrežama objavio talijanski insajder Fabrizio Romano. 

- Como je postigao dogovor s Real Madridom o trajnoj kupnji Nice Paza. Real Madrid zaštitio je svoje dugoročne interese tako što je u ugovor uključio klauzulu o pravu na ponovni otkup igrača - ističe Romano. 

Zanimljivo je da Real prvu iskoristio svoju početnu opciju otkupa vrijednu 9 milijuna eura, i onda ga je prodao Comu. U novi transfer je madridski klub ugradio klauzulu po kojoj Paza može ponovno vratiti za 80 milijuna eura. Inače, Paza se povezivalo s milnskim Interom, odnosno, oko dogovora za transfer Bastonija u Real. 

Ipak, Como je ostao odlučan u želji da zadrži Argentinca nakon njegovih impresivnih nastupa u Serie A. Naime, Paz je u Serie A odigrao sezonu na visokoj razini, postigavši 12 pogodaka i dodavši šest asistencija, čime je značajno pomogao Comu u osvajanju povijesnog plasmana u gornji dio tablice i ulazak u borbu za Ligu prvaka. Ključnu ulogu u cijeloj priči odigrala je i želja samog igrača.

Soccer: International Mens Friendly-Iceland at Argentina
Foto: John Reed

Umjesto da se odmah vrati u Real Madrid, Nico Paz želio je provesti još jednu sezonu u okruženju u kojem će redovito igrati. Veznjak je procijenio da bi mu snažna konkurencija za mjesto u momčadi na Santiago Bernabeuu otežala dobivanje prilika u nadolazećoj sezoni. Zbog toga je ostanak u Comu bio idealno rješenje, kako za njegov trenutni razvoj, tako i za dugoročne ambicije.

Martin Baturina tako će i iduće sezone uz sebe imati sjajnog suigrača s kojim će u paru raditi dar-mar braničima u Ligi prvaka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: 'Topnik' Prve NL stigao u Istru, Real i Como dogovorili sve oko talenta...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'Topnik' Prve NL stigao u Istru, Real i Como dogovorili sve oko talenta...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
SVAŠTA JE PROŠAO

FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026