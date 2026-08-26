Obavijesti

Sport

Komentari 2
U LIGAŠKOJ FAZI LP-A

Real ove sezone ne može igrati protiv Liverpoola na Anfieldu!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Real ove sezone ne može igrati protiv Liverpoola na Anfieldu!
Foto: Phil Noble/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uefa uvodi promjene: Liverpool i Real ne smiju opet na Anfield, a ista zabrana vrijedi i za Arsenal i Inter

Admiral

Liverpool i Real Madrid mogu se ponovno sastati u ligaškoj fazi Lige prvaka, ali ove sezone sigurno neće igrati na Anfieldu. Razlog je dodatno Uefino pravilo za ždrijeb prema kojem isti dvoboj ne smije biti odigran tri sezone zaredom u istom natjecanju i na istom stadionu u ligaškoj fazi.

Liverpool je Real Madrid ugostio u posljednje dvije sezone na Anfieldu, zbog čega madridski velikan treći uzastopni put ne može biti gost na istom stadionu. To, dakako, ne isključuje mogućnost da ih ždrijeb ponovno spoji. U slučaju novog susreta ove sezone, domaćin bi bio Real na Santiago Bernabeuu, piše the Sun.

UEFA Champions League - Liverpool v Real Madrid
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Ista restrikcija vrijedi i za Arsenal i Inter. Londonski klub također ne može treću sezonu zaredom ugostiti milanski sastav na San Siru, odnosno ponoviti isti raspored domaćinstva.

Uefa je pritom ostavila mogućnost prilagodbe uvjeta ždrijeba kako bi se izbjegle situacije u kojima ne bi postojao izvediv raspored. Odbor za klupska natjecanja odobrio je dodatno pravilo upravo za sezonu 2026./27., kojim se sprječava da se isti par momčadi treću godinu zaredom sastane u ligaškoj fazi s istim domaćinom.

Drugim riječima, ako su dvije momčadi igrale međusobno u ligaškoj fazi 2024./25., a zatim se ponovno sastale sezonu kasnije s istim domaćinom, u sezoni 2026./27. više ne mogu biti izvučene na način da domaćin ponovno bude isti klub.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, Istra predstavila pojačanje...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, Istra predstavila pojačanje...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026