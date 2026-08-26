Real ove sezone ne može igrati protiv Liverpoola na Anfieldu!

Liverpool i Real Madrid mogu se ponovno sastati u ligaškoj fazi Lige prvaka, ali ove sezone sigurno neće igrati na Anfieldu. Razlog je dodatno Uefino pravilo za ždrijeb prema kojem isti dvoboj ne smije biti odigran tri sezone zaredom u istom natjecanju i na istom stadionu u ligaškoj fazi.

Liverpool je Real Madrid ugostio u posljednje dvije sezone na Anfieldu, zbog čega madridski velikan treći uzastopni put ne može biti gost na istom stadionu. To, dakako, ne isključuje mogućnost da ih ždrijeb ponovno spoji. U slučaju novog susreta ove sezone, domaćin bi bio Real na Santiago Bernabeuu, piše the Sun.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Ista restrikcija vrijedi i za Arsenal i Inter. Londonski klub također ne može treću sezonu zaredom ugostiti milanski sastav na San Siru, odnosno ponoviti isti raspored domaćinstva.

Uefa je pritom ostavila mogućnost prilagodbe uvjeta ždrijeba kako bi se izbjegle situacije u kojima ne bi postojao izvediv raspored. Odbor za klupska natjecanja odobrio je dodatno pravilo upravo za sezonu 2026./27., kojim se sprječava da se isti par momčadi treću godinu zaredom sastane u ligaškoj fazi s istim domaćinom.

Drugim riječima, ako su dvije momčadi igrale međusobno u ligaškoj fazi 2024./25., a zatim se ponovno sastale sezonu kasnije s istim domaćinom, u sezoni 2026./27. više ne mogu biti izvučene na način da domaćin ponovno bude isti klub.