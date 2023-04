Real pozvao na turnir hrvatsko čudo od djeteta, a on zabio 57 koševa na jednoj utakmici!

Hrvatski košarkaški bazen uvijek je bio bogat talentima, no klubovi nisu imali potrebne uvjete za brušenje takvih bisera pa bi s prvom boljom ponudom otišli iz domovine i nažalost, pogubili se negdje po putu i ostali neispunjenog potencijala. Hrvatska košarka je na dnu, prečaca do vrha nema, a jedini put prema vrhu je ulaganje u mlade talentirane igrače. A jedan takav polako niče u Novom Zagrebu.

Hrvatska košarkaška javnost je nedavno prvi put upoznala senzacionalnog 12-godišnjaka Tonija Garmu koji je u pobjedi Novog Zagreba protiv Cibone (94-73) utrpao čak 73 koša. Njegov bogomdani talent nije promakao niti skautima velikog Real Madrida koji su razgranati diljem svijeta u potrazi za novim košarkaškim dijamantima, a neizbrušenog dijamanta vidjeli su u sjajnom Toniju.

Hrvatsko košarkaško čudo je kao gost nastupalo za Real Madrid na Torneig FIBA Castelldefels U13 turniru u Španjolskoj. Real je izgubio od Barcelone u finalu, a čudesni Toni pokupio je pohvale i lovorike prisutnih stručnjaka. Bio je najbolji strijelac turnira sa 170 koševa u šest utakmica, a postavio je i rekord turnira zabivši 57 na jednoj utakmici. Upijao je savjete trenera i uživao u trenutku. Susreo se i s Lukom Modrićem s kojim se fotografirao, ali i s Marijem Hezonjom te BiH košarkašem Džananom Musom.

Već sada je njegovo ime upisano i podcrtano u bilježnicama košarkaških skauta. Ovakvog dijamanta bi, ne sumnjamo, mogli htjeli vidjeti u svojem inkubatoru, a sve je izvjesnije kako će to biti Real Madrid. I nema smisla razbacivati se komplimentima, nadimcima i očekivanjima, treba ga pustiti da uživa u košarci i ne ponoviti greške iz prošlosti.

I otac Nikola bio je košarkaš, igrao je za KK Zagreb pa ni ne treba se pitati od koga je pokupio košarkaške gene, ali uskoro će i visinu. Za jednog 12-godišnjaka visok je čak 178 cm, otac je na 203 cm, a ne sumnjamo kako će i on u budućnost prebaciti i preko dva metra.

- Premda je on već imao utakmica s više od 50 koševa, nakon ove utakmice sam ostao bez riječi pa sam i zaplakao. Ja sam bio talentirani klinac, i znao sam zabiti 60 koševa, i kao takav sam i došao iz Splita u Zagreb no on u jednoj utakmici s loptom napravio poteza koliko sam ja u cijeloj karijeri. Ja sam znao da mi utakmica prođe bez driblinga, samo u šuterskom štihu pa nas je nemoguće uspoređivati. - rekao je ponosni otac za Večernji list.

