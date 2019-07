Real puca po šavovima, Zidane se pita: Gdje je kraj nesreći?

Brahim Diaz, Marco Asensio, Ferland Mendy, Luka Jović i Luka Modrić. Tim su redom Realovi igrači jedan po jedan otpadali s priprema i otišli pravac u bolnicu.

Zinedine Zidane nikako da poveže konce u Realu. Predsjednik Florentino Perez odriješio je kesu i francuskom treneru doveo pojačanja za 303 milijuna eura. A što to vrijedi kad se Realu pet igrača ozlijedi na pripremama na kojima su trebali biti udareni temelji za nastavak sezone.

Foto: JAVIER BARBANCHO

Nevolja nikad ne dolazi sama pa je i Zidane na nekoliko dana morao otići s priprema zbog bratove smrti. Nakon toga se posvađao s ponajvećom zvijezdom momčadi Garethom Baleom. Pokušava ga na sve načine otjerati iz kluba, a Velšanin se još nećka oko odlaska u Kinu. Tamošnji prvoligaš Jiangsu nudi mu 22 milijuna eura godišnje, ali on bi radije sjedio tri godine na klupi ili tribini Reala do isteka ugovora, i to izluđuje karizmatičnog mu šefa. Odigrao je Real tri pripremne utakmice u Sjevernoj Americi protiv Bayerna, Arsenala i Atletico Madrida te u njima primio nestvarnih 12 golova.

Obrana “pušta” na sve strane, linije su potpuno neuigrane, a zbog brojnih izostanaka pitanje je kad će ih uopće Zidane i stići uigrati. Simeoneov Atletico zabio im je sedam komada i zadao strašan udarac egu, a u utakmici su ozlijeđeni Modrić i Jović.

Foto: Brad Penner

Hrvatski veznjak će u ponedjeljak biti pregledan, ali prve prognoze nisu tako crne, navodno je riječ samo o manjim problemima s koljenom. Prema pisanju AS-a, Zidane navodno nakon poraza nije ni htio pogledati igrače, nije otišao u svlačionicu nakon utakmice. Moglo bi u “kraljevskom klubu” biti još odlazaka i dolazaka, a Zidaneu se od cijele situacije sigurno diže kosa na glavi.