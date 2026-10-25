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TKO ĆE BRANITI?

Real uoči El Clasica ostao bez aduta, španjolski mediji: 'Ako bude bolje, otputovati će...'

Piše Issa Kralj,
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Real uoči El Clasica ostao bez aduta, španjolski mediji: 'Ako bude bolje, otputovati će...'
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Foto: Alejandro Martinez Velez
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Prema navodima kluba, vratar boluje od viroze nalik gripi koja mu je isprva onemogućila nastup, no situacija se promijenila te će se njegovo stanje pratiti tijekom narednih sati, prenosi As

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Real Madrid igrat će protiv Barcelone bez Thibauta Courtoisa. Belgijski golman propušta večerašnju utakmicu na Camp Nouu zbog gripe, a na gol će stati Ilija Vološin.

Trener Jose Mourinho ne može računati na Courtoisa uoči utakmice desetog kola španjolskog prvenstva. Golman je dobio gripu te je povučen iz momčadi koja putuje u Kataloniju. 34-godišnji Belgijac inače je standardni prvi golman madridske momčadi. Kako bi popunio prazno mjesto u sastavu, Real je pozvao mladog ukrajinskog golmana Iliju Vološina.

UEFA Champions League - AS Roma v Real Madrid
Foto: Guglielmo Mangiapane

Madridska momčad potvrdila je izmjenu u priopćenju za javnost neposredno pred početak utakmice, koja se igra večeras od 21 sat.

"Courtois će propustiti večerašnju utakmicu između Real Madrida i Barcelone u 10. kolu prvenstva zbog gripe. Umjesto njega u momčad ulazi Illia Voloshyn", službeno je objavio madridski klub.

Međutim, ugledni list As prenio je informaciju kako belgijski golman ipak možda stane među vratnice večeras na Camp Nou. 

- Njegov se status promijenio iz „izvan pogona” u „upitan”. Prema navodima kluba, vratar boluje od viroze nalik gripi koja mu je isprva onemogućila nastup, no situacija se promijenila te će se njegovo stanje pratiti tijekom narednih sati. Ako dođe do poboljšanja, otputovat će u Barcelonu kako bi sudjelovao u utakmici - stoji u tekstu. 

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