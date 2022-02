U susretu 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je teškom mukom pobijedio Granadu s 1-0. Pogodak odluke zabio je Marco Asensio lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora u 74. minuti.

"Kraljevski klub" je tijekom susreta imao 65 posto posjeda lopte, uputio je prema vratima Luisa Maximiana 24 udarca od kojih 11 u okvir gola, imao čak devet kornera, no gosti su odolijevali sve do 74. minute kada je Asensio prelomio susret i sjajnom golčinom riješio susret.

Gol pogledajte OVDJE

Luka Modrić je za domaći sastav igrao do 87. minute i opet bio jedan od najboljih. Osvojio je šest duela, imao jedno ključno dodavanje, dva driblinga, točnost dodavanja od sjajnih 95 posto. Za goste je do 80. minute igrao bivši igrač Lokomotive Myrto Uzuni koji je posljednjeg dana prijelaznog roka stigao u Granadu iz Ferencvaroša.

Madriđani su ovom pobjedom iskoristili kiks Seville te joj tako pobjegli na plus šest. Prednost koju će teško ispustiti obzirom da Andalužani nisu u bajnoj formi. Već tri utakmice ne znaju za pobjedu.

Ipak, ni Real baš ne odiše sigurnošću u posljednje vrijeme. Prije nekoliko dana ispao je od Bilbaa u četvrtfinalu Kupa, to je ostavilo traga na igračima Carla Ancelottija jer ni danas nisu briljirali, ali kada se tri boda pišu, nitko ne razmišlja puno o dojmu.

U derbiju kola Barcelona je pobijedila Atletico Madrid sa 4-2 probivši se na četvrto mjesto ljestvice. Bila je to prva Barcelonina pobjeda u posljednjih šest međusobnih susreta.

Međutim, loše je krenulo za domaćine. Aktualni španjolski prvak je poveo već u osmoj minuti. Bivši Barcin napadač Luis Suarez je uposlio Yannicka Ferreiru-Carrasca, a belgijski veznjak lijepo zabio za 1-0.

Barcelonin odgovor je bio silovit. Samo dvije minute kasnije Katalonci su izjednačili, do kraja poluvremena zabili su još dva, a potom na početku drugog dijela i četvrti pogodak.

Izjednačio je Jordi Alba u desetoj minuti pogodivši s ruba kaznenog prostora desne rašlje. U 21. minuti je Gavi zabio glavom za 2-1, da bi u 43. minuti Araujo povisio na 3-1. Golijadu na Camp Nou u 49. minuti je nastavio Dani Alves pogodivši za 4-1 nakon što je pucao s ruba kaznenog prostora.

Tračak nade gostima donio je Luis Suarez u 58. minuti, no više od toga nije išlo. Barca je od 69. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dani Alves, no gosti to nisu znali iskoristiti.

Hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko igrao je za Atletico prvo poluvrijeme.

Villarreal je ostvario važnu pobjedu u borbi za Europu porazivši na gostovanju Real Betis sa 2-0. Strijelci su bili Pau Torres (41) i Etienne Capoue (83).

U prvom nedjeljnom susretu Valencia i Real Sociedad su remizirali u susretu bez golova.

Na ljestvici vodi Real Madrid sa 53 bodova, Sevilla na drugom mjestu ima 47, Real Betis je treći sa 40 bodova, a na četvrto mjesto se probila Barcelona sa 38 bodova. Barca se tako prvi put nakon rujna nalazi na mjestu koje vodi u Ligu prvaka. Atletico Madrid je sada peti sa 36 bodova.