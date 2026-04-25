Real u slobodnom padu: Ovo im se nije dogodilo sedam godina!

Real Madrid u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima nije uspio pobijediti u pet navrata što je najgora forma kluba od sezone 2018/19. Nakon poraza od Mallorce početkom travnja (2-1), ispadanja od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka (6-4 ukupno), između kojih se ušuljao i remi s Gironom (1-1), novi kiks stigao je u petak u Sevilli.

Bivši Barcelonin branič Héctor Bellerín (31) u 94. minuti izjednačio za Real Betis na 1-1 i praktički zapečatio naslove La Lige u korist rivala s Camp Noua. Vinícius Júnior pogodio je u 17. minuti i Madrid je cijelu večer čuvao tu prednost, no Bellerín je bio na pravom mjestu u pravom trenutku i iskoristio odbijenu loptu nakon što ju je Rüdiger izbio, te zabio u donji kut.

Trener Álvaro Arbeloa (43) nije krio razočaranje.

- Opet smo primili gol u zadnjim minutama, kao što nam se već mnogo puta događalo, i završili smo s rezultatom koji mislim da nismo zaslužili jer smo imali prilike za pobjedu - rekao je trener te se požalio na suđenje.

Sezona je za klub s Bernabéua postala noćna mora kakva se nije viđala godinama. Sve je počelo u ljeto 2025. kad je stigao Xabi Alonso (44) i podigao očekivanja. Madrid je u startu La Lige pobijedio u 10 od 11 utakmica. No svlačionica se raspala, ozljede su nahrupile, a nakon Superkupa izgubljenog od Barcelone u siječnju 2026., Alonso je dobio otkaz nakon samo 233 dana na klupi.

Naslijedio ga je Arbeloa bez iskustva na vrhunskoj razini, koji je odmah debitirao ispadanjem od drugoligaškog Albacetea u Kupu kralja, a Madrid je vrlo brzo ostao bez mogućnosti osvojiti ijedan trofej ove sezone.

Barcelona može pobjedom u subotu protiv Getafea pobjeći na čak 11 bodova prednosti, što bi praktički okončalo utrku za naslov. Madrid pak može jedino čekati i nadati se čudu, a za klub koji je navikao na trofeje, to je prizor koji njegovi navijači odavno nisu morali gledati.

Sezona je za Madrid postala noćna mora kakva se nije vidjela godinama. Serija bez pobjeda, ozljede ključnih igrača poput Courtoisa, Militãa i Tchouaménija pritisnule su klub koji je ovu sezonu počeo s velikim ambicijama. Čak je i Mbappé u završnici utakmice u Sevilli zatražio izmjenu, što je odmah izazvalo zabrinutost uoči Svjetskog prvenstva.

Vrijeme za čuda polako istječe, a Madridu sada prijeti sezona koju će svi na Bernabéuu htjeti što prije zaboraviti.