KRALJEVSKI KRAH

Real u slobodnom padu: Ovo im se nije dogodilo sedam godina!

Piše Bruno Lukas,
Real u slobodnom padu: Ovo im se nije dogodilo sedam godina!
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Real Betis zabio je u nadoknadi i spriječio Real Madrid da se ikako primakne Barceloni na vrhu. Kraljevski klub ulazi u najteži kraj sezone u posljednjih sedam godina

Real Madrid u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima nije uspio pobijediti u pet navrata što je najgora forma kluba od sezone 2018/19. Nakon poraza od Mallorce početkom travnja (2-1), ispadanja od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka (6-4 ukupno), između kojih se ušuljao i remi s Gironom (1-1), novi kiks stigao je u petak u Sevilli.

Betis u zadnjim sekundama zabio za bod protiv 'kraljeva'!

Bivši Barcelonin branič Héctor Bellerín (31) u 94. minuti izjednačio za Real Betis na 1-1 i praktički zapečatio naslove La Lige u korist rivala s Camp Noua. Vinícius Júnior pogodio je u 17. minuti i Madrid je cijelu večer čuvao tu prednost, no Bellerín je bio na pravom mjestu u pravom trenutku i iskoristio odbijenu loptu nakon što ju je Rüdiger izbio, te zabio u donji kut.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Trener Álvaro Arbeloa (43) nije krio razočaranje.

- Opet smo primili gol u zadnjim minutama, kao što nam se već mnogo puta događalo, i završili smo s rezultatom koji mislim da nismo zaslužili jer smo imali prilike za pobjedu - rekao je trener te se požalio na suđenje.

Arbeloa opleo po sucima: Ljudi koji odlučuju ne razumiju igru...

Sezona je za klub s Bernabéua postala noćna mora kakva se nije viđala godinama. Sve je počelo u ljeto 2025. kad je stigao Xabi Alonso (44) i podigao očekivanja. Madrid je u startu La Lige pobijedio u 10 od 11 utakmica. No svlačionica se raspala, ozljede su nahrupile, a nakon Superkupa izgubljenog od Barcelone u siječnju 2026., Alonso je dobio otkaz nakon samo 233 dana na klupi.

Naslijedio ga je Arbeloa bez iskustva na vrhunskoj razini, koji je odmah debitirao ispadanjem od drugoligaškog Albacetea u Kupu kralja, a Madrid je vrlo brzo ostao bez mogućnosti osvojiti ijedan trofej ove sezone.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Barcelona može pobjedom u subotu protiv Getafea pobjeći na čak 11 bodova prednosti, što bi praktički okončalo utrku za naslov. Madrid pak može jedino čekati i nadati se čudu, a za klub koji je navikao na trofeje, to je prizor koji njegovi navijači odavno nisu morali gledati.

VIDEO Scena kakva se rijetko viđa: Srpski golman htio je sam riješiti utakmicu u 97. minuti

Sezona je za Madrid postala noćna mora kakva se nije vidjela godinama. Serija bez pobjeda, ozljede ključnih igrača poput Courtoisa, Militãa i Tchouaménija pritisnule su klub koji je ovu sezonu počeo s velikim ambicijama. Čak je i Mbappé u završnici utakmice u Sevilli zatražio izmjenu, što je odmah izazvalo zabrinutost uoči Svjetskog prvenstva.

Vrijeme za čuda polako istječe, a Madridu sada prijeti sezona koju će svi na Bernabéuu htjeti što prije zaboraviti.

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Ova je dama kći trenera dvojice Hrvata. Fotkama zna provocirati

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama
FOTO Ljubavna priča Iris i Marka Livaje: Zbog nje se 'zločesti dečko' smirio i ostao u Hajduku
NAJVJERNIJA NAVIJAČICA

FOTO Ljubavna priča Iris i Marka Livaje: Zbog nje se 'zločesti dečko' smirio i ostao u Hajduku

Dok se još prezivala Rajčić, Iris je dominirala modnim pistama i slovila za jednu od najtraženijih domaćih manekenki. Marka je upoznala 2014. godine, kada je njemu bilo 20, a njoj 34 godine
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi

