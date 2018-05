Realova fešta u Madridu, CR je poručio: Vidimo se i dogodine...

Real Madrid sinoć se treću godinu uzastopno popeo na tron Europe pobijedivši u finalu Lige prvaka Liverpool s 3:1, a dan poslije vrijeme je za veliko slavlje kraljevskog kluba s navijačima!

Program proslave 13. trofeja Lige prvaka je bogat, a sve je počelo u 18:15 sati kada se otvoreni autobus s igračima, stručnim stožerom, predsjednikom Perezom i "uhatim" peharom na čelu uputio duž ceste opkoljene desecima tisuća euforičnih navijača.

Real Madrid heading to the Community of Madrid building to offer the Champions League to the citizens of Madrid. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/sNqbq0jLC4