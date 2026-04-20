Realovci održali krizni sastanak

Iako će Real teško uhvatiti priključak s vodećom Barcelonom, koja ima devet bodova prednosti sedam kola prije kraja, Arbeloa inzistira na dostojanstvenom završetku natjecanja

Dolazak Kyliana Mbappéa (27) u Real Madrid u ljeto 2024. trebao je označiti početak nove dominacije, no malo je tko mogao predvidjeti da će “kraljevski klub”, tada aktualni prvak Europe i Španjolske, u sljedeće dvije sezone ostati bez ijednog trofeja. U međuvremenu su klub napustile dvije ključne figure — Luka Modrić i trener Carlo Ancelotti, kojeg je naslijedio Xabi Alonso.

Očekivalo se da će Alonso dobiti povjerenje i vrijeme da izgradi svoju viziju na Santiago Bernabéuu, a početak je bio obećavajući, u prvih devet utakmica upisao je sedam pobjeda, uz remi i poraz. Ipak, ubrzo su isplivali problemi u svlačionici, ponajprije narušeni odnosi s pojedinim igračima. Najviše se isticala napetost s Viníciusom Júniorom, koja je povremeno izlazila i u javnost.

Kriza je kulminirala u siječnju, kada je Real u finalu španjolskog Superkupa izgubio od FC Barcelona, nakon čega je Alonso smijenjen. Na njegovo mjesto stigao je bivši igrač Reala, Álvaro Arbeloa, koji je prethodno radio s mlađim uzrastima kluba.

Arbeloa je uspio donekle smiriti situaciju u svlačionici i ublažiti tenzije, no rezultatski preokret nije stigao. Prošlog tjedna Real je ispao u četvrtfinalu Lige prvaka od Bayerna (6-4 ukupno), dok je u Kupu kralja šokantno eliminiran već u prvoj utakmici od drugoligaša Albacetea.

Zbog slabih rezultata sve su glasnije špekulacije da će klub na kraju sezone potražiti novo rješenje na klupi. U međuvremenu, Arbeloa pokušava stabilizirati momčad, prema pisanju The Athletica, u nedjelju je sazvao spontani sastanak s igračima na kojem je zatražio maksimalan angažman do kraja sezone.

Iako će Real teško uhvatiti priključak s vodećom Barcelonom, koja ima devet bodova prednosti sedam kola prije kraja, Arbeloa inzistira na dostojanstvenom završetku natjecanja. Unatoč svemu, dio svlačionice i dalje stoji uz njega i stručni stožer, dok dodatnu neizvjesnost unosi činjenica da klub nikada nije javno definirao trajanje njegova ugovora.

Pred Realom je sada novi ispit, u 32. kolu La Lige na Santiago Bernabéu stiže Deportivo Alavés, a utakmica je na rasporedu u utorak od 21:30.

