Realovcu prijeti zatvor zbog snimke spolnog odnosa, a sad se oglasio: 'Volim taj pritisak'

Raul Asencio (22), mladi i perspektivni branič Real Madrida, našao se u središtu skandala. Asencio, koji je debitirao u La Ligi 9. studenog 2024. u pobjedi 4-0 protiv Osasune, te je za ovu akciju prvi put pozvan u španjolsku reprezentaciju za četvrtfinale Lige nacija, suočen je s ozbiljnim optužbama.

Asencio je, zajedno s još trojicom mladih igrača Real Madrida, u jesen 2023. bio uhićen nakon prijave majke 16-godišnje djevojke. U prijavi se navodilo da je jedan od mladića snimio eksplicitni video njene kćeri i podijelio ga. Asencio se tereti za dijeljenje videozapisa seksualnog odnosa u kojem je sudjelovala i maloljetna osoba koja, navodno, nije pristala na snimanje.

Španjolski sud je odbio Asencijevu žalbu na prekid istrage, utvrdivši da postoje "razumni pokazatelji" kriminalne radnje. Sada mu predstoji suđenje na Kanarskim otocima. Asencio je suočen s optužbama za otkrivanje i otkrivanje tajni, kao i za distribuciju dječje pornografije. Ako bude proglašen krivim, mogu ga osuditi na pet godina zatvora. Dužina kazne ovisit će o tome hoće li se utvrditi da je snimao videozapis, dijelio ga ili oboje, kao i o tome je li snimanje bilo bez pristanka. Od izbijanja skandala realovca na brojnim stadionima vrijeđaju, čak mu i prijete smrću.

- Vrlo sam smiren po tom pitanju i živim dan za danom. Primijetio sam taj pritisak na stadionima, ali ja sam osoba koja to voli, koja je motivirana osjećajem tog pritiska. Mislim da sam navikao osjećati taj pritisak u Madridu od malena. To me još više motivira - kazao je.

Real Madrid je potvrdio da su igrači dali iskaze u vezi s dijeljenjem privatnog videozapisa putem WhatsAppa. Istraga traje i za Asencija vrijedi presumpcija nevinosti. On se pridružio omladinskoj akademiji Real Madrida s 13 godina i danas je važan branič kluba.