'Rebić ima sve da bude pravi napadač, strašan je potencijal'

Vahid Halilhodžić uvijek je zanimljiv sugovornik, posebno kada stignu velika natjecanja. Bivši trener zagrebačkog Dinama , ali i donedavni izbornik Japana svakodnevno prati događanja iz Rusije, tako i uspjehe hrvatske nogometne reprezentacije. Iskusni stručnjak divi se uspjehu ove kockaste generacije, nogometašima koji su konačno uspjeli izaći iz sjene Vatrenih...

- Hrvatska je postigla ogroman uspjeh, pa treba biti realan i svjestan kako ova zemlja ima tek pet milijuna stanovnika. Pa jedna Rusija je bila domaćin Svjetskog prvenstva, imala je podršku 150 milijuna navijača, pa ispala od Hrvatske. Svaka čast, do sada ste zaslužili sve pohvale. Da, nikada nije bila sporna kvaliteta hrvatskih nogometaša, još sam prije ovog turnira rekao kako možete doista daleko - rekao je za Goal Vahid Halilhodžić, pa nastavio:

- Oduševilo me i ponašanje hrvatskih nogometaša kod kojih se u svakom trenutku osjeti volja, želja i odlučnost da odu do samoga kraja. A Hrvatska je tijekom turnira imala potrebnu dozu sreće koja uvijek prati hrabre. Sviđa mi se što igrači Zlatka Dalića u svakom trenutku znaju što hoće, a logično je da hrvatska igra puno ovisi o Modriću i Rakitiću koji drže sve konceu svojim rukama. Ovaj dvojac kvalitetno regulira ritam i brzinu. Kvalitetni ste i u obrani; Vida, Lovren i Vrsaljko uz pomoć Subašića sve panične situacije rješavaju na kvalitetan način.

A je li vas tko iznenadio?

- Jako, baš jako me iznenadio Rebić. On je strašan potencijal, ima brzinu, snagu, tehniku i sportsku drskost, sve predispozicije da bude pravi napadač. Baš me se dojmio kroz ovaj turnir, dok sam više očekivao od Perišića. Znam koliko je to kvalitetan igrač, ali za sada mi je ostao nekako u sjeni. Njega treba pod hitno razbuditi, Hrvatska s njim može biti još kvalitetnija, samim time svima i neugodnija.

Vi ste u Dinamu svojedobno i trenirali neke hrvatske reprezentativce...

- Vrsaljka sam prvi s 18 godina stavio u vatru, Kovačiću priliku na seniorskoj razini dao već s 16 godina. Osjetio sam da oni kao mladi igrači imaju kvalitetu, kako su željni napretka i kako ih treba gurati. Evo, oni su kod mene prvi dobili ozbiljnu priliku. Tu je još bio i Kramarić, on je u to vrijeme nekako još bio mekan i lagan, ali sada se isprofilirao u pravog strijelca. I ta njegova pozicija na polušpici svakome radi problema, Kramarić se sjajno kreće između tih linija, zna igrati nogomet i biti opasan po gol suparnika.

Jeste li tada vjerovali da ti dečki mogu danas braniti boje najvećih europskih klubova?

- Vidjelo se da oni mogu biti veliki i pravi igrači, ali ostalo je bilo samo na njima. Evo, kod Vrsaljka se osjetilo kako ima snagu, brzinu, smjelost, tehniku, pa i kvalitetne ubačaje, ali se još može taktički poboljšati. Nekada biti bliže suparniku, aktivnije čitati igru i ulaziti ispred igrača. Mateo Kovačić je član Reala, to dovoljno govori o njemu samome, ali i on ima potencijal još se više osloboditi u igri, biti još nametljiviji.

Hrvatska se dosta istrošila protiv Rusije, što sada može u polufinalu?

- Veliki problem za Hrvate može biti rekuperacija. Koliko sam vidio, imali ste puno umornih igrača, pa onaj Mandžukić uvijek ide 110 posto, taj se nikada ne štedi. Najvažniji članovi stručnog stožera sada su liječnici, maseri i fizioterapeuti. Čak poznajem te ljude, s dosta njih sam surađivao u Dinamu, tako da ih i sada puno pozdravljam. Puno je toga sada na njima, znam koliko su sposobni, no oni trebaju maksimalno odraditi svoj dio posla. Osvježiti igrače za dalje, njima stiže nova utakmica.

Halilhodžić vratio se na bitan faktor hrvatskih uspjeha - sreću...

- Igrači se trebaju osvježiti, u zadnje dvije utakmice imali su veliku dozu sreće. Evo, sada je Vida sretno zabio, njegova je lopta nekako pronašla put do mreže, ali i Modrić je kod penala bio sretne ruke. Ma ti su dečki to definitivno zaslužili, ali te su situacije mogle otići na drugu stranu. Pa tako je protiv Rusije i Danske moglo biti svega. Hrvatska još mora podići razinu svojih igara, u finale Svjetskog prvenstva ne ide se tako lako. Ali, Hrvatskoj dajem dosta velike šanse za plasman u finale.

Bivši izbornik Japana odlučio se sam dotaknuti i Luke Modrića...

- Toliko se priča o njemu, svima je jasno kako je Modrić vođa, pa i oslonac cijele momčadi. On već godinama igra na visokom nivou, ma on je najbolji vezni igrač svijeta. Sada ga se s pravom spominje oko Zlatne lopte, iako mislim da ju i neće baš tako jednostavno dobiti. Luki zamjeram što zabija malo golova, on mora imati još više smjelosti, pa još više šutirati s distance, mora u tim situacijama biti hrabriji.

Posljednjih dana čitali smo kako imate ponudu za preuzimanje Južne Koreje...

- Imam ponude iz četiri-pet država, svi me zovu za izbornika. Ali, još se premišljam. Ne znam hoću li odmah preuzeti neku reprezentaciju ili se prvo dobro odmoriti. Teško mi je pala čitava ta situacija s Japanom, tu sam pomislio kako mogu napraviti nešto veće.

A vaš se Japan nesretno od Svjetskog prvenstva oprostio porazom u osmini finala od Belgije. A tu su prokockali prednost 2-0...

- Ma meni se Belgija nikada, baš nikada, ne bi vratila s 'minus dva'. To je nemoguće, nešto takvo nisam na reprezentativnoj razini izgubio nikada u životu. Vjerujem kako sam s Japanom mogao napraviti veliki uspjeh, a sada u meni ostaje tek neko žaljenje i gorčina. Ali, to je nogomet. Neću preduboko ulaziti u analize oko Japana, no sa mnom na klupi nikada ne bi prokockali tu prednost od 2-0, to vam garantiram. Zašto? Pa ja bih znao povući poteze da Belgija ne zabije tri gola, eto, to je dovoljno - zaključio je Vahid Halilhodžić.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.