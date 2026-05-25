Rebić iznenadio sve prisutne, ali i čelnika Bilića: 'Drugi red, livo.'

Zanimljiv trenutak dogodio se na dodjeli nagrada HNL-a u ponedjeljak navečer. Nakon objave najboljih 11 ove sezone u HNL-u, voditelj programa Marko Šapit upitao je Antu Rebića (32) planira li ostati u HNL-u, a on je dao intrigantan i kratki odgovor te pokazao prema publici.

- Drugi red, livo.

Zagreb: Dolazak na dodjelu nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige

Na tom mjestu sjedio je predsjednik Hajduka Ivan Bilić koji sudbinu nekadašnjeg 'vatrenog' drži u svojim rukama. Rebić ugovor s Hajdukom ima do kraja lipnja ove godine. Prema Transfermarktu vrijedi 750.000 eura, ali s obzirom da je proglašen u najbolju momčad sezone potvrdio je svoju kvalitetu u vrhu hajdučkog napada.

Izjavio je još Rebić kako može i bolje na privatnom planu.

- Čast mi je biti ovdje. Iz perspektive Hajduka smatram da je realno drugo mjesto. Na osobnom nivou može bolje.

Rebić je u Split došao u kolovozu 2025. godine kao slobodan igrač, a prije toga igrao je u Lecceu. Za 'bile' je odigrao 30 utakmica, zabio sedam golova i podijelio pet asistencija.

Zagreb: Ceremonija dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige

Najbolja momčad sezone je:

Golman: Marko Malenica

Obrana: Scott McKenna, Sergi Dominguez, Marko Pajač, Ante Oreč

Vezni red: Luka Stojković, Josip Mišić, Miha Zajc

Napad: Aleksa Latković, Ante Rebić, Dion Drena Beljo.