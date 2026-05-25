Obavijesti

Sport

Komentari 3
DODJELA HNL NAGRADA

Rebić iznenadio sve prisutne, ali i čelnika Bilića: 'Drugi red, livo.'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Rebić iznenadio sve prisutne, ali i čelnika Bilića: 'Drugi red, livo.'
Zagreb: Ceremonija dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ante Rebić zaintrigirao je sve prisutne na dodjeli HNL nagrada nakon pitanja o svojoj budućnosti. Pogledao je prema predsjedniku Hajduka i rekao da o njemu ovisi hoće li ostati ili ne i iduće sezone

Admiral

Zanimljiv trenutak dogodio se na dodjeli nagrada HNL-a u ponedjeljak navečer. Nakon objave najboljih 11 ove sezone u HNL-u, voditelj programa Marko Šapit upitao je Antu Rebića (32) planira li ostati u HNL-u, a on je dao intrigantan i kratki odgovor te pokazao prema publici.

- Drugi red, livo. 

Zagreb: Dolazak na dodjelu nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige
Zagreb: Dolazak na dodjelu nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na tom mjestu sjedio je predsjednik Hajduka Ivan Bilić koji sudbinu nekadašnjeg 'vatrenog' drži u svojim rukama. Rebić ugovor s Hajdukom ima do kraja lipnja ove godine. Prema Transfermarktu vrijedi 750.000 eura, ali s obzirom da je proglašen u najbolju momčad sezone potvrdio je svoju kvalitetu u vrhu hajdučkog napada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Susret Rebića i Ibrahimovića 00:30
Susret Rebića i Ibrahimovića | Video: Instagram/

Izjavio je još Rebić kako može i bolje na privatnom planu.

- Čast mi je biti ovdje. Iz perspektive Hajduka smatram da je realno drugo mjesto. Na osobnom nivou može bolje.

Rebić je u Split došao u kolovozu 2025. godine kao slobodan igrač, a prije toga igrao je u Lecceu. Za 'bile' je odigrao 30 utakmica, zabio sedam golova i podijelio pet asistencija.

Zagreb: Ceremonija dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige
Zagreb: Ceremonija dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Najbolja momčad sezone je:

Golman: Marko Malenica

Obrana: Scott McKenna, Sergi Dominguez, Marko Pajač, Ante Oreč

Vezni red: Luka Stojković, Josip Mišić, Miha Zajc

Napad: Aleksa Latković, Ante Rebić, Dion Drena Beljo.

Zagreb: Ceremonija dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige
Zagreb: Ceremonija dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja
FOTO Uletio joj je u poruke pa osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
OŽENIO SE U TRENIRCI

FOTO Uletio joj je u poruke pa osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentaciju u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026