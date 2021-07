Igor Bišćan iz reprezentacije je otišao bez riječi, Srna, Balaban i Olić zaružili su do ranh jutarnjih sati pa se ispričali, Nikola Kalinić nije htio ući u igru... No nitko od njih nije za reprezentaciju rekao da je, oprostite na izrazu, govno. Tim riječima Ante Rebić opisao je suigrače i sebe u razdoblju od Rusije do danas. I to je jako ružno.