Rebićev agent je u Münchenu; Jose još sanja dolazak Perišića

Prema pisanjima talijanskih, engleskih i ruskih medija, Milan Badelj umjesto ostanka u Italiji ili odlaska na Otok odlučio se za nastavak karijere u Rusiji. Svjetskog doprvaka kojem je ovo ljeto istekao ugovor s Fiorentinom zvali su navodno Fulham i West Ham, zainteresiran je i nekad veliki Milan, no Badelj je navodno izabrao odlazak u Zenit.

Prema pisanju Tuttomercatoweba i Fulham i West Ham traže veznjaka upravo Badeljevih kvaliteta, a kako Milan dolazi bez odštete, još je poželjniji na tržištu.

Ante Rebić između Bayerna i Manchestera

Najtraženiji hrvatski igrač ovog ljeta mogao bi biti Ante Rebić. Ante je hrvatski igrač kojem je najviše skočila cijena nakon Svjetskog prvenstva i gotovo je sigurno da se neće zadržati u Frankfurtu. Najviše je za njega zagrizao veliki Bayern na čiju je klupu sjeo čovjek koji je Rebića i pripremio za velike stvari u Rusiji - Niko Kovač. Ne bi stoga trebalo čuditi dođe li uskoro potvrda bavarskog kluba da su doveli hrvatsko krilo.

Dapače, njemački i talijanski mediji pišu kako je to jako blizu s obzirom da je Rebićev agent Fali Ramadani jučer prekinuo svoj godišnji odmor i odletio u München na pregovore s njemačkim prvakom. Bavarcima se, žuri jer će se u igru za Rebića uskoro uključiti i drugi klubovi, pogotovo oni bogati iz primamljivog Premiershipa. Spominju se po novome Arsenal i Tottenham, no vjeruje se kako je od Engleza ipak najbliži Manchester United.

Jose Mourinho zaljubio se u Rebićevu moć i Portugalac po svaku cijenu u svojoj momčadi želi igrača koji je tjelesno bio tako dominantan protiv najboljih braniča na svijetu. Eintracht navodno za Antu želi između 40 i 50 milijuna eura, što će dijeliti na kraju s Fiorentinom, a Bayern i Manchester United to svakako mogu platiti.

Jose Mourinho opet lovi Ivana Perišića

No, Jose Mourinho tu ne staje. Priča o odlasku Ivana Perišića na Old Trafford nije novost, traje to još od prošlog ljeta, i navodno se Mourinhov lov na hrvatsko krilo nastavio i nakon SP-a.

- Perišić je odigrao sjajno na SP-u, United će opet poslati ponudu za njega. Vjerujem da će ovoga puta Ivan doista i doći u Manchester United i biti apsolutni hit - rekao je bivši engleski nogometaš Stewart Robson te dodao:

- Ja bih uvijek radije u Unitedu imao Perišića nego Alexisa Sancheza, bolje bi se uklopio u Mourinhovu momčad. Ne znam hoće li doći, ali Ivan Perišić bio bi fantastičan igrač za Manchester United.

Marko Pjaca u Fiorentini

Od ostalih hrvatskih nogometaša Marko Pjaca sigurno odlazi na novu posudbu. Dolazak Cristiana Ronalda zasigurno mu nije pomogao da se ustali u prvoj momčadi 'stare dame' i hrvatski će reprezentativac morati u potragu za novom posudbom. A odluka je, prema pisanju Talijana, pala na Fiorentinu. Tamo bi Pjaca trebao igrati puno i zaslužiti povratak u Juventus.

Duje Ćaleta-Car umjesto u Marseille ide u Sevillu?

I Duje Ćaleta-Car mijenja klub. Sigurno napušta Salzburg, no iako se činilo da je posao s Marseilleom gotov, sada se u igru uključila i Sevilla. Bein Sports France javlja da je igrač sam tražio od Seville da povuče potez, što je ona i napravila pa tako sada treba samo izjednačiti francusku ponudu od 19 milijuna eura, i Ćaleta-Car je njihov.