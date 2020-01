Rebiiiiić! Legendarni Tiziano u deliriju nakon gola za pobjedu

Izgledalo je da će utakmica završiti neriješeno, da će Milan po tko zna koji put ove sezone razočarati svoje navijače, ali onda se pojavila osovina Rebić - Ibrahimović i to je to, 'rossoneri' su uzeli velika tri boda! Na San Siru je u tim trenutcima bila apsolutna ludnica, ali bila je i u studiju talijanske televizije gdje je sve žustro slavio Tiziano Crudeli (76).

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Iskusni talijanski novinar i veliki navijač Milana prošao je mnogo lijepih, ali i još više teških trenutaka s voljenim klubom, a svaki ga 'pogodi' na svoj način. Tako je bilo i ovaj put. Skinuo je slušalice i mikrofon, počeo vikati i umalo zaplakao te otišao izgrliti kolege u studiju, njegova je sreća bila neopisiva.

Tiziano Crudeli's reaction to the goal of Ante Rebicpic.twitter.com/jJTk0CdmLK