Recept za pobjedu Hrvatske: Kako zaustaviti Luku Dončića?

Bojan Bogdanović, Ivica Zubac i Mario Hezonja konačno će zaigrati zajedno u reprezentativnom dresu. Naši košarkaši večeras igraju protiv Slovenije u petom kolu kvalifikacija za SP, a pobjeda od tri ili više razlike, uz pobjedu Finske protiv Švedske, donosi nam plasman u drugi krug.

Ako ne slavimo protiv Slovenaca, morat ćemo svladati Finsku u Rijeci u posljednjem kolu u nedjelju, a ako to uspješno apsolviramo, krajem kolovoza kreće druga faza što će ujedno poslužiti kao priprema za EuroBasket u rujnu.

Paklena atmosfera dočekat će naše reprezentativce u Stožicama koje su rasprodane u svega dva sata. Košarkaška euforija zarazila je Slovence kojima se nakon pet godina vratio Goran Dragić, ali naravno, najveći razlog ludnice je čudesni Luka Dončić.

Jedan od najboljih na svijetu kojeg nisu uspjeli zaustaviti ni najbolji svjetski igrači, pa kako ćemo ga mi onda zaustaviti? Plan uvijek postoji, samo pitanje može li se realizirati.

Veliki adut naše reprezentacije bit će ogromna količina kvalitete koju imamo na visokim pozicijama te pick s krilima i centrima. Drežnjak se pokazao kao sjajni obrambeni igrač koji može pokriti nekoliko pozicija, a upravo bi on mogao preuzeti Gorana Dragića koji nije toliko eksplozivan i brz kao prije.

I tu se postavlja najvažnije pitanje. Tko će čuvati Luku Dončića? To će vjerojatno biti Mario Hezonja i Bojan Bogdanović koji bi se mogli mijenjati na njemu. Flaster i naganjanje po terenu ne bi baš ništa donijelo jer naš napad jako puno ovisi o njima dvojici. Cilj je ne istrošiti obojicu jer to bi bilo kobno za našu reprezentaciju pa bi jedan od planova mogao biti zonska obrana i zatvaranje reketa. S petorkom Hezonja, Drežnjak, Bogdanović, Žižić, Zubac, imamo petorku koja može zatvarati sve bez problema jer je tu uži teren u odnosu na NBA ligu.

Jedna od Dončićevih specijalnosti je probijanje reketa i kick out pasovi za vanjske igrače koji samo čekaju loptu na trici. I to je jedan od ključeva. Suziti linije, zatvoriti koridore prema košu i prema van. Za to je naravno potrebna pokretljiva zonska obrana uz pravovremena preuzimanja. Dončića je nemoguće u potpunosti zaustaviti, to je sasvim jasno. On će svoje pogoditi, ali nije ni on svemoguć. Kada uđe u lošu seriju, javljaju se isforsirani šutevi, ispucane lopte i tu je velika prilika za našu reprezentaciju.

Što se tiče napada, jedna od ideja, na čemu bi izbornik Damir Mulaomerović mogao inzistirati, je napadati preko krila i igrati dva na dva jer unatoč svim kvalitetama, Slovenci ne mogu braniti Žižića i Zupca.

Konačno ćemo na raspolaganju imati Bojana Bogdanovića, ali ne smijemo ga iscijediti kao na kvalifikacijama za OI. Jako puno ovisimo o njemu, ali Bojan ne može raditi baš sve. Treba ga rasteretiti uloge razigravača koju bi trebali preuzeti drugi i tako mu servirati lopte. Tek se priključio reprezentaciji, a uz obrambene zadatke, samo bi ga prebrzo istrošili. Radi se o velikoj klasi i najboljem našem igraču, ali on ne može sam razigravati, zabijati i još uz to čuvati Dončića. Takvo nešto ne bi mogao ni Jordan u najboljim danima.

