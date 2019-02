Red do 'pimpeka'! Dinamova akcija sa šalovima pun pogodak

Dinamo je opet glavni hit u gradu. Dok se nogometaši modrih pripremaju za Istru, pa i prvu utakmicu šesnaestine finala Europske lige, (gostovanje u Plzenu) navijači hrvatskog prvaka okupirali su Maksimir. Plavi su danas pustili u prodaju ulaznice za uzvratni dvoboj, a pred 'ticket-pointom' su se opet stvorile velike gužve.

Prvi navijači pristigli su već oko tri ujutro (!?), četiri sata kasnije pred blagajnama je bilo 50-ak ljudi, a u 11 sati (kada su ulaznice i puštene u prodaju) tamo je bilo više od 500-injak navijača. Red je bio velik, gotovo do popularnog 'pimpeka', poznate skulpture bacača diska na križanju Maksimirske ceste i Svetica.

Sada je sasvim jasno, maksimirski će stadion u uzvratu biti rasprodan, a u Dinamu su pogodili s novom marketinškom akcijom u kojoj navijačima uz ulaznicu dijele i šal. Dapače, ovo se čini puno boljom akcijom nego kada su modri 2010. godine prije utakmice Dinama i PAOK-a dijelili kape. Koje su brojni navijači poslije utakmice bacili na teren.

Navijači su pobacali kape na teren poslije utakmice Dinama i PAOK-a 2010. godine

Nenad Bjelica u međuvremenu igračima 'puni glavom' Istrom, ali glavni fokus sljedećeg tjedna ipak je dvoboj u Plzenu. Za taj ogled trener Dinama na raspolaganju neće imati Izeta Hajrovića (žuti kartoni), a njega bi na desnom krilu trebali zamijeniti Damien Kadzior ili - Dani Olmo!

- Sigurno kod mene postoji odrežena žal zbog tog žutog kartona koji sam zaradio protiv Anderlechta, svakom je igraču nezgodno kada mora propustiti ovakvu utakmicu. Sigurno bih jako htio pomoći momčadi, a već sam rekao treneru kako želim ići u Plzen. Tamo biti uz momčad, dati im podršku i dodatno ih motivirati prije utakmice - rekao nam je još na pripremama u Beleku Izet Hajrović, pa se prisjetio tog kartona zbog kojeg mora propustiti Plzen.

- Ma šteta, nisam mislio niti da ću ga dobiti. Bio je neki prekršaj, malo smo se dokačili Milić i ja, ali nije to bilo ništa strašno. A još mi je taj žuti karton dao sudac kojeg poznajem, moj Švicarac. Šteta, baš šteta.

A kako će Bjelica složiti momčad za Češku? I to je veliko pitanje, velika se gužva nameće u veznoj liniji. Nikola Moro igra u odličnoj formi, kao i Amer Gojak, a sigurno se u momčad vraća Dani Olmo. To su tri centralna veznjaka koja konkuriraju za samo dva mjesta. Nenad Bjelica na pripremama u Beleku nam je jednom zgodom pričao kako Olma u pojedinim utakmicama vidi i kao desno krilo, a to bi mogao biti baš dvoboj u Plzenu.

Ako će pak na desnoj strani ordinirati Kadzior, onda će na klupu jedan iz trojca Olmo - Gojak - Moro, a to su danas možda i ponajbolji igrači Dinama. Druga briga trenera modrih je Kevin Theophile-Catherine. Francuski branič preskočio je Rudeš, zbog viroze bi trebao i Istru, pa je pitanje u kakvom će stanju dočekati četvrtak.

Ne bude li Theophile svom treneru na raspolaganju u Plzenu, njega će u zadnjoj liniji zamijeniti Dino Perić. On je u Beleku djelovao dojmljivo, bio čak sigurniji od Dilavera i Theophilea, no ovo su ipak puno ozbiljnije utakmice. Ipak, Perić je ove sezone odradio 231 europsku minutu, tu svoj posao odradio i više nego uspješno.

Dvije opcije sastava za Plzen

* bez Theophilea, Kadzior na desnom krilu

Dinamo (4-1-4-1): Livaković - Stojanović, Dilaver, Perić, Leovac - Ademi - Kadzior, Gojak, Olmo, Oršić - Petković.

* s Theophileom, Olmo na desnom krilu

Dinamo (4-1-4-1): Livaković - Stojanović, Dilaver, Theophile, Leovac - Ademi - Olmo, Moro, Gojak, Oršić - Petković.