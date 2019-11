Redovi do 'pimpeka': Čitale se knjige, pila voda i - 'pljoskice'

U Maksimiru opet kaos. Ali, ovoga puta onaj pozitivni, danas su u prodaju krenule ulaznice za nadolazeći europski ogled sa Šahtarom. Brojni navijači u jutarnjim su satima pohrlili po vrijedne ulaznice, svi su se željeli domoći svoje ulaznice za još jednu veliku (nikako i povijesnu) utakmicu Dinama. Dugo u Zagrebu za neku utakmicu zagrebačkog kluba nismo gledali takvu gužvu, takav red. Već do 9 ujutro, do dva sata prije početka prodaje, red je bio do popularnog 'pimpeka'.

A ulaznice su planule u rekordnom roku, ona 'najluksuznija' (zapad dolje) rasprodana je (putem godišnjih ulaznica, online prodaje i na Ticket pointu) za samo 10 minuta! A to je novi rekord što se tiče Dinamovih utakmica. Ubrzo je rasprodan i cijeli istok, potom i zapad gore.

Oni prvi, nogometom najzaluđeniji, u Maksimir su stigli već u 5 ujutro. Ili točnije, šest sati prije početka prodaje ulaznica. I to nisu bili neki zaigrani momci, već ozbiljni ljudi u godinama. Tako je prvi u redu bio Zagrepčanin Milivoj, a čovjek je - 1957. godište.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - Po ulaznice sam stigao u 5 ujutro, a vrlo brzo poslije mene se počeo puniti red. Nije mi bio problem, za Dinamo sam spreman bio ovdje cijelu noć. Sa sobom sam ponio običnu vodu i stolac, to je bilo sasvim dovoljno. Što očekujem? Ma pobjedu, samo pobjedu. Šahtar nema nikakve šanse, a zabit će Oršić, Olmo i Majer ako dobije priliku. Nikada ranije nisam stigao po ulaznicu - poručio je gospodin Milivoj.

Za razliku od 'stare garde' koja je sa sobom u neprospavanu noć ponijela običnu vode, ona mlađa garnitura bila je opremljena limenkama piva i kojekakvim 'pljoskicama'. No, i tu su se pojavili problemi, 'cuga' je klizila niz grlo vrlo brzo, a obližnji kiosk na križanju Maksimirske ulice i Svetica radi tek od 10 sati. A društvo se skupilo, neki su morali potegnuti i do benzinske postaje na Bukovačkoj ulici.

- Tu smo od 8.30, srećom brzo smo uspjeli osigurati svoje ulaznice. Dolazimo iz Voltina, a sve je jasno, Dinamo ide po još jednu pobjedu. Koliko će biti razlike? Ma to je sasvim nebitno, samo da dođemo do još tri boda, osiguramo europsko proljeće u Ligi prvaka. Pa tko je to mogao zamisliti samo par godina ranije? Svaka čast Nenadu Bjelici i njegovim igračima, ljudi rade sjajan posao - poručio je Marko Vodopija (35) iz Zagreba.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL U velikom redu istaknula se i jedna dama, 'kraljica' si je donijela stolac, čekala 11 sati i početak prodaje ulaznica, te - čitala knjigu. Nažalost, ona i nije bila raspoložena za medijsku pažnju, ali nam je par riječi dao njezin 'dragi'.

- Stigli smo oko 7 sati, a prije nas je tu već bilo 30-ak ljudi. Što smo radili? Ja sam odmarao, a ona je čitala knjigu, nekakvu beletristiku, haha. Ma razmišljali smo, bolje da smo došli u 7 sati, pa smo gotovi u 11.30, nego da smo došli u 9, pa za svoje ulaznice čekali do 13-14 sati. Kupili smo četiri ulaznice, preostale dvije su rođendanski poklon za šogora - poručio je simpatični Davor iz Zagreba.

Tijekom dana pala je i online prodaja, Dinamovi navijači iz cijelog svijeta preopteretili su sve internetske sustave. A bilo je i onih koji su u Maksimir u ranijim satima stigli samo kupiti ulaznicu za utakmicu s Interom.

- Pa što je ovo? Kakvi su ovo redovi, zar toliko moram čekati kako bih kupio ulaznicu za Inter? - čudio se nešto stariji gospodin Tihomir, ali i on je brzo došao na svoje. Naime, za utakmicu s Interom bile su otvorene posebne dvije blagajne, dok ih je za Šahtar bilo otvoreno čak osam. Sve je išlo jako brzo, ulaznice su planule, Ukrajinci će u Zagrebu zaigrati pred punim stadionom. I u vjerujemo, prilično uzavreloj atmosferi.