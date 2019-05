Redsi u plavom?! Liverpoolovi navijači ogorčeni novim dresom

Plavi grb na dresu "redsa". Po svemu sudeći upravo ćemo to gledati iduće sezone.

Footy Headlines, specijalizirani portal koji najčešće objavi fotografije dresova za novu sezonu i prije nego što ih potvrde klubovi, otkrio je kako će izgledati novi gostujući dres kluba s Anfielda.

Liverpoolov službeni proizvođač opreme je New Balance, dres je izrađen u sivoj boji s crvenom crtom na rukavima i izgleda jako lijepo, ali jedan detalj upada u oko - klupski grb. On je umjesto u klupskoj boji Liverpoola - crvenoj, izrađen u plavoj boji.

A svi znamo koji dio Liverpoola je "plavi" - onaj velikog gradskog rivala Evertona.

Naravno, vjerni Liverpoolovi navijači su ogorčeni. Društvene mreže su prepune poruka u kojima se ističe kako je plava boja posljednja koja bi se trebala povezivati s njihovim klubom.

Morning @NewBalanceUK @NBFootball - is this Liverpool Away Kit real? The logos and crest look - BLUE! Why not: Black/Grey/Green/RED ?? But Blue. Liverpool is Red. Never Blue. I’d never buy a shirt with Blue on it anywhere. #LFC A blue Liverbird 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/3ch3dc2QUt

Hmmmmm... what to think of this🤔🤔🤔 I think I like it y’know it’s an interesting new direction to take the away kit I’ll say that much. Forgive cause I’m colour blind but blue is the least Liverpool colour I can think of. Well I can’t tell if it’s blue or purple tbh I like it pic.twitter.com/mQz8rAhjbz