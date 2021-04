Prije 23 godine je Robbie Earle bacio u trans navijače Jamajke što na stadionu, što u domovini, kad je zabio za 1-1 na Svjetskom prvenstvu 1998. protiv Hrvatske. 'Vatreni' su na kraju slavili 3-1, ali bili su to prekrasni trenuci za jamajčanski nogomet.

- Neki prijatelji su mi rekli da je na utakmici s Hrvatskom bilo najbolje poluvrijeme u njihovom životu zbog muzike, partija i plesačica koje su bile tamo. Bilo je to pokazivanje zemlje u dobrom svjetlu jer se mnogo toga negativno govorilo o Jamajci. Cijelo je iskustvo bilo čudesno, bili smo 'Reggae Boyzi' i zainteresirali smo mnoge zbog filma 'Cool Runnings' - prisjetio se Robbie Earle za Daily Mirror.

A prisjetio se i bivši reprezentativac Jamajke gola koji je zabio.

- Bio je to odličan trenutak i to je bila moja svojevrsna zahvala za to što su mi dali priliku da igram međunarodni nogomet. Odmah kad je lopta došla do Gardnera, znao sam kamo će ići centaršut. Imao je 17 godina, ali bio je odličan kod nabacivanja. Radili smo to dan prije i znao sam da ću zabiti gol. Mislim da mi karijera ne bi bila upotpunjena da nisam nastupao na toj razini - rekao je Earle.

Bio je član ikonske momčadi Wimbledona koja je svojevremeno igrala u Premiershipu s Vinniejem Jonesom, a prisjetio se i dočeka u ekipu.

- Pije treninga smo došli na najudaljeniju točku od terena i suigrači su me skinuli. Bilo je to dvije milje od mjesta gdje sam mogao uzeti stvari za trening pa sam morao trčati gol kraj par starica i ljudi koji su bili u jutarnjim šetnjama. Samo Bog zna što su oni mislili, bio je to čudan prizor i moj prvi dan u klubu - sjeća se Earle.

Istaknuo je da su bili 'prava klapa' i jedna čekali vrijeme provoditi zajedno nakon treninga, a u sezoni 1993/94 završili su šesti u Premiershipu. I dalje imaju WhatsApp grupu s igračima iz tih vremena, a rado se prisjete ludih dogodovština poput one kad su zapalili Armani odijelo suigrača i zamalo zapalili svlačionicu.