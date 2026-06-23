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MILOŠ JANIČIĆ

Regionalna boračka zvijezda novo je pojačanje u UFC-u!

Piše Issa Kralj,
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Regionalna boračka zvijezda novo je pojačanje u UFC-u!
Foto: Instagram

Povijest je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca. Naravno, u prvoj UFC borbi nastupit ću odmah na main card-u , a to mogu samo mnogo posebni borci - napisao je Miloš Janičić na društvenim mrežama

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Crnogorski MMA borac Miloš Janičić novo je pojačanje u UFC-u i tako je postao prvi Crnogorac u povijesti koji će nastupati u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Borac iz Podgorice poznat je pod nadimkom Cobra, u UFC dolazi s profesionalnim omjerom od 19 pobjeda i tri poraza. Vijest je potvrdio objavom na društvenim mrežama, na kojoj je pozirao s ugovorom u rukama.

- Povijest je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca. Naravno, u prvoj UFC borbi nastupit ću odmah na main card-u , a to mogu samo mnogo posebni borci. Neka odmore neki dušobrižnici - napisao je na društvenim mrežama. 

Još se ne zna kada će točno biti njegov prvi nastup u UFC-u, ali nagađa se kako bi to moglo biti za manje od dva mjeseca, točnije, 1. kolovoza u Beogradu. 

Tijekom karijere nastupao je u organizacijama FNC, KSW i Oktagon, a posljednjih godina postao je jedan od najvećih boraca u regiji. Jedan od najvećih trenutaka njegove karijere bio je prošlog svibnja kada je pobijedio do tada neporaženog Marka Bojkovića. 

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