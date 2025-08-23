Obavijesti

SKORO JE ESKALIRALO

Regionalna zvijezda o incidentu u Beogradu: Imaš 15 sekundi da ustaneš, inače će te izvlačiti van

Piše Boris Trifunović,
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Promatram situaciju, pritisak mi raste, razmišljam da priđem tipu i udarim ga šakom u glavu, opisao je Miran Fabjan situaciju iz beogradske Arene na košarkaškoj utakmici Srbije i Slovenije

Slovenski MMA borac Miran Fabjan (40) trebao je odraditi revanš s Aleksandrom Ilićem, no FNC spektakl u Areni Zagreb 6. rujna ostao je bez dugo očekivanog uzvrata. Fabjan zbog ozljede neće nastupiti.

Sarajevo: FNC 14, Tomislav Spahović - Miran Fabjan
Sarajevo: FNC 14, Tomislav Spahović - Miran Fabjan | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dok se oporavlja od ozljede, Fabjan je otišao pogledati košarkašku utakmicu između Srbije i Slovenije koju su košarkaši odigrali prije nekoliko dana u Beogradu. Srbi su slavili 106-72, a u beogradskoj Areni skoro je došlo do incidenta.

Fabjan je na Instagramu s pratiteljima podijelio što se dogodilo.

"Show u Areni! Dođemo u dvoranu, svatko sjedne na svoje mjesto, djeca se smiju i čekamo utakmicu. Dva reda ispod nas sjedi jedan malo nabildani dečko i s njim djevojka, oboje u kasnim dvadesetima. Do njihovih mjesta dolazi mlada obitelj - tata, mama i dvoje djece - i kažu paru da sjede na njihovim mjestima te ih ljubazno zamole da ustanu.

Dečko im kaže da se neće pomaknuti i ignorira mamu. Mama očajna objašnjava da su došli izdaleka, da je njihov sin veliki fan Jokića i moli ga da se pomakne. Lik ignorira, sjedi na stolici i gleda na teren, isto radi i njegova djevojka.", napisao je Fabjan i dodao:

"Primijetio sam da prepirka traje nekoliko minuta, obitelj shvaća da neće uspjeti i da ne mogu sjesti na svoja mjesta. Dijete počinje plakati, mama očajna gleda ta dva kretena koji mirno i bez imalo grižnje savjesti sjede na njihovim mjestima.

Promatram situaciju, pritisak mi raste, razmišljam da priđem tipu i udarim ga šakom u glavu, ali se prvo smirim pogledom na svoju djevojku Saru, koja šokirano promatra situaciju i gleda u mene. Priđem momku i kažem mu: ‘Imaš 15 sekundi da ustaneš ili će te tvoja princeza izvući iz dvorane.‘

Djevojka pokušala pametovati, htjela je nešto reći, ali dečko bez riječi ustaje, diže se i odlazi. Obitelj me pogleda, a Sara mi zahvalno zagrli ruku, moja djeca ponosno gledaju u mene. Tata je odradio dobar posao!"

Foto: Instagram

OSTALO

