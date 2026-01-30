Obavijesti

Srpski mediji: Srbija 'opasuljila' Nijemce, naplatili su Hrvatima

Piše Petar Božičević,
Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - NJEMAČKA 28-31 Hrvatska pala pred furioznim Nijemcima! Čudesni Wolff i supermoderan rukomet odveli Njemačku u finale, dok su Hrvati pokleknuli u drugom poluvremenu

Poraz Hrvatske od Njemačke (28-31) u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu ispratili su i regionalni mediji. Većina ih se slaže oko toga što je odlučilo utakmicu. 

Primjerice, MozzartSport je istaknuo kako je srpska reprezentacija pobijedila Njemačku. 

"Furiozni Nijemci: Srbija ih 'opasuljila', naplatili Hrvatima za tri vezana poraza", naslov je teksta u kojem Srbi ističu kako su "Srbija i Danska su jedine selekcije koje su pobijedile Njemačku na Europskom prvenstvu, na ovom prvenstvu furioznu četu Alfreda Gislasona koja igra supermoderan rukomet". 

Isti portal piše kako je "Njemačka bila mnogo bolja, fizički superiornija, odmornija. Letjeli su Nijemci, pokazali da su poslije Danaca trenutno najveća rukometna sila" te smatra kako Hrvatska nema šanse protiv "selekcije budućnosti" kada igra na 30+ golova.

Slovenski RTV SLO istaknuo je njemačku seriju početkom drugog poluvremena kao ključan trenutak utakmice. 

"Njihovi suparnici (Hrvatska op.a) su tek na kraju, kada je već bilo prekasno, uspjeli smanjiti zaostatak na dva gola", pišu Slovenci. 

Mondo iz Bosne i Hercegovine bio je jasan u naslovu: "Hrvatska nije imala šanse! Čudesni Wolff odveo Njemačku u prvo finale poslije 10 godina!". 

U tekstu su naveli kako su se Hrvati "odlično držali u prvom poluvremenu, držali su egal i u više navrata imali gol prednost", ali kao i Slovenci, ističu njemačku seriju u drugom poluvremenu kao ključan detalj. 

