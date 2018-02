'Reklama? Ne slažem se s tim, ali napravio sam to zbog para'

Reklamni spot kojega je hrvatska rukometna reprezentacija snimila za jednog telekomunikacijskog operatera povodom Europskog prvenstva izazvao je velike podjele u javnosti.

U njemu, podsjetimo, izbornik Lino Červar Lovri Mihiću, Stipi Mandaliniću i Luki Cindriću govori da nisu kao Mirza Džomba, Blaženko Lacković i Ivano Balić i da nisu rođeni zlatni, ali da zlatni mogu postati.

Zlatni, sada i to znamo, nisu postali, nego su osvojili skromno peto mjesto, a Lino je s nekoliko tjedana odmaka javno progovorio o razlogu snimanja te reklame.

- To nije moje promišljanje, napravio sam to iz komercijalnih razloga. Tele2 uvjetovao je da kažem te iste riječi. Apsolutno sam odbijao to, ne slažem se s tim. Ali zbog toga što smo dobili pare, zbog toga sam to napravio - rekao je Červar na 16. godišnjoj međunarodnoj konferenciji "Kondicijska priprema sportaša".