'Rekli su mi da ostanem kako bih igrao LP, tako je i bilo...'

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji bi u petak mogao debitirati za Španjolsku protiv Malte, rekao je kako su ulazak u A reprezentaciju i igranje s Dinamom u Ligi prvaka „samo početak“.

- Lani sam imao jako dobru sezonu s klubom i mladom reprezentacijom na Europskom prvenstvu, a ove sezone u Ligi prvaka također igramo dobro, s prilikom proći skupinu. I sada sam primio ovaj poziv u reprezentaciju. Sve ide jako dobro, no ovo je samo početak - izjavio je 21-godišnji ofenzivni igrač u razgovoru za španjolske novine La Razón.

Kaže kako mu puno pomaže otac Miquel, nogometni trener.

- Jako mi pomaže. Uvijek pričamo o nogometu te mi pomaže da budem bolji, o situacijama u igri. Analiziramo situacije zajedno, gledamo što sam mogao bolje učiniti u pojedinom trenutku kako ne bih poavljao greške u idućim utakmicama. Razgovaramo i općenito o nogometu - napomenuo je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Olmo se sa Španjolskom reprezentacijom nalazi u primorskom gradu Cádizu gdje će u petak igrati protiv Malte kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Europsko prvenstvo. Nakon toga Španjolsku u Madridu čeka susret protiv Rumunjske.

Olmo u Španjolskoj više nije nepoznat nakon što je u lipnju s mladom U-21 reprezentacijom osvojio Europsko prvenstvo zabivši gol u finalu protiv Njemačke.

- Nakon toga je sve postalo drugačije. Bio sam pomalo nepoznat ljudima u Španjolskoj, a zatim se sve promijenilo. Ranije bih šetao svojim gradom Tarrasom i gotovo nitko me ne bi zaustavio. Nakon Eura sam bio ondje te je više ljudi znalo za mene, posebno djeca što je jako lijepo - rekao je.

Kada je navršio 16 godina iz podmlatka Barcelone je 2014. otišao u zagrebački Dinamo.

- Prilikom odluke o odlasku jedan od ciljeva je bio da postanem nogometaš i to sam postigao. Znam da sam prvi igrač koji je iz Barcelone otišao u Hrvatsku, obično igrači odabiru Englesku ili druge destinacije, no ja sam se na taj korak odlučio vjerujući da je to najbolje za moju budućnost. A ovo što sam sada u A reprezentaciji Španjolske je nagrada za sve godine rada ondje - izjavio je.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Rekao je kako su mu u Hrvatskoj svi pomagali da se snađe u novoj i nepoznatoj zemlji. „Suigrači, treneri, ma svi...to mi je pomoglo da se osjećam ugodno ondje. Imao sam sreću da su mi pomagali te nije bilo gotovo nikakvog problema“, ispričao je.

Kada je igrao na poziciji „devetke“ uzor mu je bio nekadašnji urugvajski napadač Diego Forlán, a kada je počeo igrati na krilu i polušpici pratio je Lionela Messija.

- Kada imam loptu volim pokušati predriblati protivnika, nastojati nadigrati obranu, ali također volim zajedničku igru, priključivati se suigračima. Zbog toga mi se sviđa igra reprezentacije - rekao je Olmo.

Kada je u ponedjeljak prvi put zakoračio u reprezentativni kamp u madridskom predgrađu Las Rozas izbornik Robert Moreno mu je rekao „da bude ono što jest“.

- Rekao mi je da sam ovdje zbog onoga što sam napravio u klubu i mladoj reprezentaciji. Da budem prirodan i da ću doprinijeti samim time što jesam - dodao je.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sretan je što s Dinamom igra u Ligi prvaka, natjecanju u kojem je debitirao prije dva mjeseca.

- Kada sam se vratio s Europskog prvenstva rekli su mi da žele da ostanem kako bih igrao Ligu prvaka, kako bih im pomogao da se kvalificiraju, a na kraju je tako bilo. Nije došlo do mog odlaska, ali to nije bila nikakva trauma jer je moj san uvijek bio igranje u Ligi prvaka, a ove sezone sam ju htio igrati. Na kraju sam ostao te smo počeli jako dobro - zaključio je. (zb)