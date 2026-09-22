Rekordan nagradni fond čeka altetičare na EP-u od 2028.: Evo o kojim se ciframa točno radi

Europsko atletsko prvenstvo 2028. u poljskom Chorzowu imat će rekordan nagradni fond od 3.5 milijuna eura, objavila je Europska atletska federacija (European Athletics)

Novčane nagrade bit će dodijeljene atletičarima koji zauzimaju jedno od prvih osam mjesta u svih 50 disciplina, što je novitet. U priopćenju se navodi kako "revidirani sustav za 2028. osigurava jednak tretman svih disciplina".

Osvajači zlatnih medalja zaradit će 30.000 eura, srebro donosi 20.000 eura, a bronca 10.000 eura. Natjecatelji koji završe od četvrtog do osmog mjesta dobit će 5000, 4000, 3000, 2000 i 1000 €.

Srebrni Marino Bloudek vratio se u Zagreb | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Nagradni fond na posljednjem EP-u u Birminghamu nije podrazumijevao standardne nagrade za svako mjesto koje donosi medalju. Umjesto toga, ukupni fond od 500.000 eura je ravnomjerno podijeljen među 10 najboljih rezultata u 10 kategorija - pet u muškoj i pet u ženskoj konkurenciji, određenih prema bodovnim tablicama Svjetske atletike.

"Poljska ima divnu atletsku tradiciju i strastvene navijače te dokazani uspjeh u organiziranju izvanrednih događaja. Veselimo se što ćemo u Šlesku dovesti najbolje europske sportaše na prvenstvo za koje vjerujemo da će biti zaista nezaboravno za sportaše, gledatelje i naš sport," kazao je predsjednik Europske atletike Dobromir Karamarinov.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izvršni direktor Christian Milz je dodao kako odluka o povećanju nagradnog fonda odražava predanost Europskog atletskog vijeća podršci sportašima, a istovremeno dodatno podiže profil ovog sporta.

"Europsko atletsko vijeće donijelo je važnu odluku koja pokazuje našu predanost sportašima koji su u srcu našeg sporta. Važno je da nastavimo pronalaziti smislene načine da ih prepoznamo i podržimo, a ovaj rekordni nagradni fond značajan je korak u tom smjeru," kazao je.