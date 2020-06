Dinamov rekorder bez ijedne minute: Trebao sam ući protiv Rijeke, a onda se pojavio Ogi

TAKO BLIZU Vukojević je natjerao tehnika da na papirić za zamjene upiše njega. Suigrači su bili u šoku, Cvitanović mu je očitao bukvicu, kaže golman Marko Mikulić koji je u Dinamu bio 19 godina, duže od Ademija

<p>U <strong>Dinamu </strong>sam od sedme godine, najdugovječniji sam igrač Dinama u aktualnom kadru. Sad mi je istekao ugovor, a nisu me ni nazvali, pa i radnicima u dućanu najave ako im neće produljiti suradnju, razočarano nam je rekao golman <strong>Marko Mikulić</strong> (26).</p><p>U prvoj momčadi je osam godina. Prošao je sve.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oproštajna Bjeličina utakmica</strong></p><p>- Počeo sam kao stoper, otac je otišao pitati u Dinamo bi li me primili na <strong>ljetne treninge</strong> dok su ostali dječaci na moru i tako sam ostao, doveo me Hrvoje Braović - priča dečko iz Trnave pa dodaje:</p><p>- Dinamo mi je na prvome mjestu, išao sam na gostovanja, uvijek sam bio na Istoku. Otac mi je usadio ljubav prema ‘modrima’.</p><p>Posebno pamti jedno europsko gostovanje. I to uspješno.</p><p>- U <strong>Salzburgu</strong>, kad su ih srušili Schildenfeld i Fernandes, a ja sam bio s Boysima na tribini i žestoko slavio. Toliko da me zaboljelo oko trbuha. Tad sam bio na posudbi u <strong>Lokomotivi</strong>. Pukao mi je bruh, a idući dan zvali su me iz Dinama da me žele natrag jer se netko ozlijedio. Rekao sam da sam ‘out’ dva mjeseca, ali su mi idući dan došli na vrata pa sam ugovor potpisao doslovno iz kreveta.</p><h2>'Ruben Lima je imao najjači udarac'</h2><p>Tko je bio najluđi u Dinamu?</p><p>- Golman <strong>Pablo Migliore</strong> bio je lud kao struja. Na treninge je dovodio dijete pa je trener Jurčić poludio i preko Ibaneza mu poručio da to ne smije raditi. Ovaj je samo odjenuo trenirku, mahnuo i zauvijek nestao - priča Mikulić pa dodaje:</p><p>- Sad ću vas iznenaditi, ali najjači udarac u Dinamu imao je Portugalac <strong>Ruben Lima</strong>. Strašan je na treninzima bio i Wilson Eduardo koji u Zagrebu nije proigrao, ali je svoju klasu potvrdio kasnije u Bragi. Od trenera golmana u sjajnom sjećanju ostali su mi Ibrahimović, Dautbegović, Čavlina te naravno - Butina. Tomo je moj uzor.</p><p>Prvo seniorsko iskustvo imao je u drugoj momčadi Dinama.</p><p>- Još doma imam zapisnik s nekoliko utakmica. Evo, pogledajte ovaj protiv Stupnika, igrao sam sa Olmom, Šunjićem i Gojakom, a vidite gdje su oni sad - pokazuje nam Mikulić sliku na mobitelu.</p><h2>'Uplašio sam se za Ježinu, s Vukojevićem se ne čujem'</h2><p>Sjedio je Mikulić na klupi u Ligi prvaka.</p><p>- Ježina se nije javljao, nije došao na aerodrom pred gostovanje s Arsenalom pa su me zvali u 8 ujutro. Spavao sam jer mi je bio slobodan dan. Spakirao sam stvari, otac i ja došli smo baš na vrijeme. Na putu do aerodroma kroz glavu mi je prošlo da se Ježini nešto loše dogodilo, uplašio sam se. Ljudi iz kluba kucali su mu na vrata, zvali ga... Na kraju se javio živ i zdrav. Samo je zaspao, a kasnije "popio" kaznu.</p><p>U sjajnim je odnosima s bivšim suigračima.</p><p>- Livaković me još nije izbacio iz WhatsApp grupe, on je administrator. Inače ‘lete’ svi koji odu iz kluba - kaže kroz smijeh.</p><p>Dinamo je za 10. uzastopni naslov 2015. “torpedirao” Rijeku 4-0, a Zdravko i Zoran Mamić žestoko su se posvađali. Zdravko je tražio da u igru uđe Vukojević, kojemu je to bila zadnja utakmica u dresu Dinama.</p><p>- Golman <strong>Eduardo </strong>otišao je do centra 10 minuta prije kraja i zamolio Zorana da me uvede. Bio sam presretan, a odjednom se pored <strong>Bukovine </strong>(tehničkog tajnika, op. a.) stvorio Vukojević i natjerao ga da na papirić za zamjenu upiše njegov broj. Zoran se pokupio u svlačionicu, a nakon utakmice je bio šou. Prvo muk, a onda su Eduardo, <strong>Pinto </strong>i ostali napali Vukojevića. Bukvicu mu je očitao i Igor Cvitanović, rekao mu je: ‘Zabio sam više golova nego što imaš nastupa, pa se nikad nisam tako ponašao’ - kaže Mikulić pa dodaje:</p><p>- Zamjerili su mu što se postavio iznad kluba. Nikad nakon tog s njim nisam pričao. Dolazio je čak na pokazne treninge u Sesvete, ali nismo komunicirali.</p><p>Sad je u potrazi za novim klubom.</p><p>- Svi žele igrati u Barceloni, ali meni je Dinamo pojam. Tu sam rođen, samo to me zanima. Nisam uspio u karijeri jer nikad nisam zaigrao u službenoj utakmici za Dinamo, ali osigurao sam djecu i stambeno pitanje, barem nešto.</p>