ZABIO 11 TRICA U UTAKMICI PLUS+

Rekorder Jordano za 24sata otkrio tajnu svog šuta: 'Imao sam osjećaj da će mi ući sve...'

Piše Tomislav Gabelić,
Rekorder Jordano za 24sata otkrio tajnu svog šuta: 'Imao sam osjećaj da će mi ući sve...'
Tek kasnije su mi iz kluba javili da sam oborio rekord. Isprva sam mislio da je riječ o klupskom rekordu, a tek kasnije sam saznao da je to rekord cijele lige, govori Antonio Jordano

Iskreno, nisam ni znao koliki je rekord po broju postignutih trica, niti sam razmišljao o tome koliko sam ih zabio tijekom utakmice. Igrao sam kao i uvijek, pokušavao pomoći momčadi da dođemo do pobjede i na kraju smo uspjeli, kazao nam je Antonio Jordano (26) nakon povijesne utakmice u kojoj je njegov Split pobijedio kod Samobora 86-122, a on ubacio rekordnih 11 trica.

