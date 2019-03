Rekorder Leo puše Ronaldu za vratom: Još jedan 'hat-trick'...

Messi, Messi, skandirali su navijači Barcelone na stadionu Betisa Benito Villamarín nakon “hat-tricka”, a ubrzo su im se pridružili i domaći navijači. Nakon maestralnog loba kojim je zaokružio novu nevjerojatnu predstavu drugo nisu ni mogli.

- Nikad to nisam doživio u karijeri. Hvala navijačima Betisa, moram priznati da me uvijek dobro dočekaju bez obzira na to što smo protivnici - kazao je Messi nakon utakmice.

Barcelona je s 4-1 promarširala Sevillom i nastavila pohod prema trostrukoj kruni na krilima nevjerojatnog Lionela Messija (31). Bio mu je to 51. “hat-trick” u karijeri, ima tek jedan manje od Cristiana Ronalda (34).

Obojica su zagazila u četvrto desetljeće života, ali forma im nimalo ne pada. Štoviše, obojica će ovaj tjedan zaigrati za reprezentaciju prvi put nakon SP-a u Rusiji. Messi u prijateljskim utakmicama protiv Venezuele i Maroka, a Ronaldo na početku kvalifikacija za Euro 2020. protiv Ukrajine i Srbije.

Od 85 momčadi protiv kojih je igrao, Messi nije pobijedio samo UDA Gramenet u sezoni 2004/05., tadašnjeg trećeligaša, u Kupu kralja. Leo je, kao 17-godišnjak, tad bio u prvih 11, a Barcelona se više nikad nije sastala s tim klubom, koji ima zašto biti ponosan.

- Naši protivnici pate zbog Messija, ali i uživaju u njemu. Odigrao je nadnaravnu utakmicu, zabio tri gola i sudjelovao kod još jednog. To je prepoznala i publika - rekao je Ernesto Valverde, koji ima čast trenirati Messija.

Poseban je Messi i po postotku s kojim zabija slobodnjake! Pa precizniji je od Ronalda, Ronaldinha, a i od brazilskog 'topa u nogama Roberta Carlosa. Argentinac zabija 8,5% svojih slobodnjaka. U 330 pokušaja zabio je 28 golova, dok je Cristiano tek na 6,1% s 19 golova u 310 pokušaja.

Ronaldinho je također bolji od Cristiana. Legendarni Brazilac ima 15 golova u 205 pokušaja (7,3%), a Roberto Carlos lošiji je od - sve trojice! Tek 16 golova u 382 pokušaja što je 4,2%!