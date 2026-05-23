Remi bez golova nije pokvario feštu. Bennacer se oprostio klasom, a Zebić je budućnost
DINAMO - LOKOMOTIVA 0-0 Rekordan broj posjetitelja ove sezone stigao je na Maksimir oprostiti se od prvaka. Ispremiješani sastav Dinama ipak nije uspio na krilima navijača podariti im pobjedu
Dinamo je u utakmici bez golova na Maksimiru remizirao s Lokomotivom. Mario Kovačević najavio je promjene uoči posljednje utakmice HNL-a, koja je za Dinamo bila samo pitanje prestiža. Igrači koji dosad nisu imali toliko prilike zaigrali su na Maksimiru protiv Lokomotive, baš kao i prošlog tjedna. Trener je nakon naporne sezone, u kojoj je njegova momčad osvojila dvostruku krunu, poštedio standardne prvotimce koji su iznijeli ostatak sezone.