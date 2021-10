Malo je falilo do Šibenik dođe do 4. ovosezonske HNL pobjede, no Slaven Belupo je u samoj završnici ipak zabio i došao do boda (1-1) na Šubićevcu u 13. kolu HT Prve lige.

Domaćina je u vodstvo doveo Marin Jakoliš u 23. minuti iz najstrože kazne. Bio je to njegov 5. ovosezonski gol, čini se da će brzo vratiti na Poljud...

U prošlom su kolu srušili Hajduk, a danas je njihovo slavlje pokvario Zoran Kvržić koji je u 82. minuti zabio glavom nakon kornera i postavio konačan rezultat. Bio je to njegov prvi gol u HNL-u nakon nepune tri godine. Bilo je to 8. prosinca 2018. kada je zabio u pobjedi Rijeke nad Lokomotivom, a nakon čega je imao 'tursku epizodu' koja nije najslavnije završila.

Povremeni BiH reprezentativac tako je prekinuo niz od tri poraza Slavena, a i post bez gola Koprivničana koji je trajao više od 300 minuta.

Šibenik je ostao na 7. mjestu tablice s 14 bodova, sedam više od pretposljednjeg Slavena.