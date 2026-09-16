Remi u Ligi prvaka Dinamu bi donio više nego pobjeda u EL-u. Evo koliko su zaradili 'modri'

Nogometaši zagrebačkog Dinama odigrali su utakmicu prvog kola ovosezonske Europske lige te su na gostovanju u Bukureštu osvojili bod odigravši 0-0 protiv izraelskog Hapoel Beer Sheve. Osim u uvodnim minutama gotovo cijeli ostatak ogleda hrvatski prvak se branio i do kraja uspio odbiti napade suparnika koji i nisu bili odveć opasni i intenzivni. U napadačkom smislu Dinamo nije napravio gotovo ništa kroz svih 90 minuta.

"Modri" su ljetos nakon izbacivanja Thuna i Kauno Žalgirisa u kvalifikacijama Lige prvaka u klupsku blagajnu pospremio tri milijuna i 723.000 eura, na temelju fiksne nagrade od po 175.000 eura za tri europska pretkola uz dodatnih 4,385 milijuna eura za sudjelovanje u glavnoj fazi Europske lige.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo je ulaskom u Europsku ligu, pak, osigurao minimum od 14 milijuna i 556.000 eura, a projekcije stranice Football Meets Data rastu do gotovo 22 milijuna eura (21 milijun i 915.000 eura).

Pobjeda u Ligi prvaka donosi čak 2,1 milijun eura, remi 700.000. U Europskoj ligi ona je 450.000 eura za pobjedu i 150.000 za remi, koliko je zaradio u srijedu protiv Hapoela, a klubovi koji završe na prvih osam pozicija u glavnoj fazi natjecanja dobit će 600.000 eura, a za mjesta od devetog to 16. iznos je upola manji.