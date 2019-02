Rent-a-golmani: Nitko neće na gol? Nema problema, to je 50$

Drake je iznajmio led. Možeš li doći za 10 minuta?

Bio je poziv kojeg je Joe Vercillo (37) primio pola sata poslije ponoći jedne noći. S druge strane žice bio je njegov agent.

Joe je jedan od rent-a-golmana koji su postali pravi hit u Sjevernoj Americi, piše New York Times.

U Hrvatskoj kada nemamo automobil, a zatreba nam prijevoz pozovemo Uber. U Kanadi ekipa koja nema golmana može jednoga naručiti preko slične aplikacije.

Te je večeri Joe od Drakea i njegovih prijatelja za svoje usluge dobio 100 dolara.

Jedna od najpoznatijih aplikacija je Puck App, pokrenuta prije tri godine. Oni u svojoj bazi imaju oko osam tisuća zahtjeva za golmanima na godinu, a usluge naplaćuju oko 50 kanadskih dolara, što je oko 30 eura.

Igrač u većini slučajeva zaradi 40 dolara, a 10 dolara provizije pripada agenciji za iznajmljivanje. Toliko se plaća u Torontu, u manjim gradovima je i najam jeftiniji, a iskusniji golmani mogu pregovarati o nižoj proviziji. Golmani su većinom muškarci, ali ima i žena. Najmlađi u bazi ima 18 godina, najstariji čak 65.

Foto: Tim Fuller

Nije to nogomet, ne želi svatko primati udarce u glavu

U Kanadi svi igraju hokej. Njima je to kao nama nogomet. Toronto ima oko 143 javnih hokejaških dvorana i puno više ekipa nego što ima golmana. E, samo što to nije nogomet pa da najsporijeg igrača u ekipi svi nagovaraju da uzme rukavice i stane na gol... U hokeju moraš biti dovoljno lud da dobrovoljno pristaneš primati udarce pakom u glavu. Na to nisu spremni baš svi.

Hokejaši bi mogli bez jednog od terenskih igrača, ali ako nema golmana, otkazuje se utakmica i momčadima propada 400 dolara koliko najmanje košta najam dvorane na sat vremena u kanadskom gradu s preko dva milijuna stanovnika.

I Keith Hamilton (39) u slobodno vrijeme radi kao rent-a-golman. Po zanimanju je glazbenik, ali svojim hobijem zaradi više nego na svirkama. Dnevno zna odraditi i po nekoliko narudžbi, a tjedni prosjek mu je deset utakmica. Nakon sat vremena provedenih na ledu, pokupi gotovinu koju mu je momčad dužna i odveze se do druge dvorane... I tako iz dana u dan.

U Torontu prema procjenama ima više od 300 golmana čije se usluge mogu iznajmiti.

Hamilton mjesečno na hokeju zaradi 1 600 kanadskih dolara (nešto više od 1000 eura). U osam godina koliko se bavi poslom rent-a-golmana zaradio je više od 100 tisuća dolara (oko 66 tisuća eura) nakon plaćenog poreza državi.

Foto: Bill Streicher

Iznajmljivanje je krenulo još 1985. godine

Ovakav koncept postoji u Kanadi još od 1985. godine, a priču je zakotrljao bivši juniorski talent Doug Cardy kojemu je dosadilo da ga ljudi preklinju da staje na gol pet, šest puta tjedno jer je izvan hokeja imao posao na puno radno vrijeme.

- Krenuo sam im govoriti "Platite pa ću doći". Ubrzo sam krenuo ostavljati letke sa svojim brojem telefona ispred dvorana - rekao je Cardy NYT-u.

Do danas se posao proširio. U SAD-u i Kanadi postoje brojne aplikacije za naručivanje golmana - Puck App, Book a Goalie, MyPuck, Goalies to Go, Puck App, Rent a Goalie, Get a Goalie,... Većinu njih vode sadašnji ili bivši golmani. Ponekad ekipe pokušavaju zeznuti ovaj razvijeni sustav, dogovoriti se izravno s golmanom, ali igrači često prema ugovoru ne smiju odavati svoje podatke klijentima.