Repeša se nakon problema sa srcem vraća trenerskom poslu

Bivši hrvatski košarkaški izbornik Jasmin Repeša (61) u rujnu prošle godine podnio je ostavku zbog problema sa srcem, a sada se vraća trenerskom poslu.

Repeša je preuzeo talijanskog prvoligaša Victoriju Pesaro, a ugovor je potpisao na tri godine.

Pesaro je prethodno vodio u sezoni 2020./21. nakon čega je preuzeo Fortitudo iz Bologne. Iz talijanskog prvoligaša otišao je nakon što je u jednoj utakmici osjetio zatezanje u prsima te je zbog ubrzanog rada srca, odnosno tahikardije, odlučio se povući.

Pesaro je peti talijanski klub u Repešinoj trenerskoj karijeri. Ranije je vodio i spomenuti Fortitudo te Romu, Treviso i Milano.

Bivši hrvatski izbornik je u prvom mandatu na klupi Bologne bio od 2002. do 2006. godine. Dvije godine nakon njegova dolaska igrali su finale Eurolige u kojem su teško poraženi od tada strašno jakog Maccabija, a 2005. godine osvojio je s klubom talijansko prvenstvo.

Hrvatsku je reprezentaciju vodio u dva razdoblja, od 2005. do 2009. i od 2012. do 2014. Pod njegovim vodstvom Hrvatska se kvalificirala za olimpijski turnir 2008. u Pekingu i stigla do četvrtfinala, a u posljednjih 25 godina bio je jedini trener koji je naše košarkaše doveo do utakmice za odličje na EuroBasketu 2013. u Sloveniji, gdje je Hrvatska osvojila četvrto mjesto.

