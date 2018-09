Revanš o kojem će se još dugo pričati: Canelo dobio Golovkina

Genadij je velik boksač, no i ja sam i to sam pokazao večeras. Pobijedio sam i statistika to jasno pokazuje, on je taj koji se spašavao. Bila je ovo čista pobjeda, rekao je nakon po mnogima boksačkog meča godine u srednjoj kategoriji Canelo Alvarez.

Meksikanac je u uzvratnom meču pobijedio dosad nepobjedivog Genadija Golovkina na bodove i bez obzira što je sam rekao da je 'pobjeda čista' ponovno uzburkao strasti u boksačkim krugovima. Jako je puno onih koji će idućih dana tvrditi da je pobjeda trebala pripasti Golovkinu, no prema onima objektivnim bio je ovo jedan od najizjednačenijih boksačkih mečeva u posljednje vrijeme i pobjeda je mogla otići na bilo koju stranu. Dva su suca na kraju bodovala 115-113 za Alvareza, a za jednog je meč ponovno završio bez pobjednika 114-114 kao i prije godinu dana. I, da, doista je prava šteta što je jedan od ove dvojice morao iz ringa izaći kao poraženi.

Foto: Joe Camporeale

- Neću pričati tko je trebao pobijediti večeras jer prema sucima pobjednik je Alvarez. Mogu samo reći da je ovo bio sjajan meč za sve navijače u dvorani, jako uzbudljiva borba, a ja sam nekako osjećao da sam bio bolji od njega - ponovno je pokazao Golovkin da je istinski sportaš i pravi gospodin.

A prema statistici Golovkin je zadao 234 udarca, Alvarez 203, no u posljednju rundu boksači su ušli s laganom prednosti Meksikanca prema bodovanju sudaca i Kazahstancu je trebao nokaut ili brojanje u posljednjoj rundi da bi pobijedio. Do toga nije došlo i Golovkin po prvi put ring napušta spuštenih ruku u svom 40. meču. Njegov skor sada je na 38 pobjeda te po jedan poraz i neriješen meč.

The infamous scorecard.. Actually 2 judges gave Canelo the 12th... GGG would have needed a KO or knockdown to win, best he could have done was a draw by the 12th pic.twitter.com/UuieLulaZE — Robert Littal (@BSO) September 16, 2018

- Vidjeli smo sjajan meč, kakav smo očekivali i u prvom sudaru. Znao sam da je bodovanje gotovo izjednačeno, no suci su bili dobri i ne mogu se žaliti na odluku. No mogu reći da je bio dovoljno izjednačen meč da možemo tražiti treći sudar - rekao je Golovkinov trener Abel Sanchez.

#GGGCanelo Don't know how 2 judges gave Canelo the last round - that's what decided the fight - i thought GGG won the last round convincingly pic.twitter.com/5ZRxWle2AT — Grantlee Kieza (@Kieza_cmail) September 16, 2018

U prvom sudaru ove dvojice Golovkin je teško pokraden i suci su borbu označili neodlučenom. Ovoga puta, kad je doista i moglo biti neodlučeno, suci u Las Vegasu prevagnuli su na stranu Meksikanca i pojas predali novom prvaku. Treći meč za mnoge je siguran i bit će pravi užitak vidjeti odgovor sjajnog Kazahstanca.