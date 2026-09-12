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PRAKSA U RUMUNJSKOJ

REVOLUCIJA U NOGOMETU Stiže crni karton! Evo što će to značiti

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
REVOLUCIJA U NOGOMETU Stiže crni karton! Evo što će to značiti
Foto: Ron Chenoy
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Nogometni šok! Rumunji uvode crni karton i trajno prekidaju utakmice zbog roditelja i publike na tribinama

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Sprema se revolucija u nogometu! Rumunjski nogometni savez uvodi potpuno novu disciplinsku mjeru koja bi mogla promijeniti način na koji se kažnjava neprimjereno ponašanje na tribinama. Kako piše Diario AS, suci će u utakmicama mlađih kategorija dobiti mogućnost pokazati crni karton i njime definitivno prekinuti utakmicu zbog ponašanja roditelja ili gledatelja.

Nova mjera odnosi se na uzraste od U-7 do U-16, a odluku je 11. rujna odobrio Odbor za hitne slučajeve Rumunjskog nogometnog saveza (FRF). Rumunjska je time postala prva zemlja koja uvodi karton namijenjen isključivo sankcioniranju publike.

Scottish Premiership - Hibernian v Heart of Midlothian
Foto: Lee Smith

Ideja je jasna: djecu treba zaštititi od pritiska i ispada odraslih. "Djeca ne smiju biti žrtve ambicija, pritisaka ili frustracija odraslih na tribinama", poručili su iz Saveza.

Crni karton neće se pokazivati odmah. Sve počinje upozorenjem. Sudac zaustavlja utakmicu i traži od trenera da smire svoje navijače ili roditelje, a upozorenje se može objaviti i putem razglasa.

Ako se problem nastavi, slijedi desetominutni prekid i odlazak momčadi u svlačionice. Treneri tada ponovno pokušavaju utjecati na ponašanje publike.

No, ponovi li se incident nakon nastavka utakmice, sudac izvlači posljednji adut, a to je crni karton. Susret se tada trajno prekida i više se ne može nastaviti. FRF je još 2024. godine za slične prekršaje uveo kazne od 2.000 do 4.000 eura te suspenzije licenci od jedne do tri godine.

"Crni karton je vizualni znak kojim sudac jasno pokazuje da trajno prekida utakmicu zbog neprimjerenog ponašanja gledatelja ili roditelja. Nasilno ponašanje ne utječe samo na tijek utakmice, već može imati izravne posljedice na djecu i cijelu momčad", objavio je Rumunjski savez.
 

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