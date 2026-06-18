Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI IZUM

Revolucija u plivanju! Hrvati su izumili aplikaciju koja će pomoći gluhima za ravnopravnu borbu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Revolucija u plivanju! Hrvati su izumili aplikaciju koja će pomoći gluhima za ravnopravnu borbu
3
Foto: Privatni album

Imali smo prvu priliku testirati aplikaciju na natjecanju i iskustvo je fantastično. Više nemamo problem kašnjenja u odnosu na čujuće sportaše, izjavio je Nikola Zdrilić

Admiral

U suradnji s Hrvatski deflimpijskim odborom, tehnološki start up tim Anvizina razvio je Beep2Viz, aplikaciju koja zvučne signale tijekom sportskih natjecanja u stvarnom vremenu pretvara u vizualne indikacije, omogućujući gluhim i nagluhim sportašima pravovremenu reakciju i ravnopravnije uvjete natjecanja.

Rješenje je nastalo iz konkretnih potreba sportaša s oštećenjem sluha, kojima zvučni signali poput sučevog zvižduka, startnog znaka ili poziva "na svoja mjesta“ često predstavljaju izazov tijekom natjecanja.

Foto: Privatni album

Beep2Viz audio informacije prevodi u svjetlosne signale i tako sportašima omogućuje jednako vrijeme reakcije kao i čujućim natjecateljima. Tehnologija je već uspješno korištena na Europskom prvenstvu u futsalu u Poreču, gdje je sučev zvižduk putem aplikacije aktivirao crveno svjetlo na LED panelima oko terena, a nedavno je testirana i na plivačkim mitinzima u Zagrebu.

Za Nikolu Zdrilića, plivača s oštećenjem sluha, upravo je start utrke jedan od najvećih izazova.

"Imali smo prvu priliku testirati aplikaciju na natjecanju i iskustvo je fantastično. Više nemamo problem kašnjenja u odnosu na čujuće sportaše“, izjavio je Zdrilić. Naime, tijekom plivačkih natjecanja sustav koristi jasno definirane vizualne oznake pa tako žuto svjetlo označava pripremu za start, crveno signalizira položaj "na svoja mjesta“, dok zeleno daje znak za početak utrke.

Foto: Privatni album

"Ovo je odličan primjer kako tehnologija može pomoći sportašima s oštećenjem sluha i omogućiti nam da budemo ravnopravni sa svim ostalim sportašima“, dodao je Zdrilić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Salzburg doveo kultnog stopera za trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salzburg doveo kultnog stopera za trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026