Revolucija u plivanju! Hrvati su izumili aplikaciju koja će pomoći gluhima za ravnopravnu borbu

U suradnji s Hrvatski deflimpijskim odborom, tehnološki start up tim Anvizina razvio je Beep2Viz, aplikaciju koja zvučne signale tijekom sportskih natjecanja u stvarnom vremenu pretvara u vizualne indikacije, omogućujući gluhim i nagluhim sportašima pravovremenu reakciju i ravnopravnije uvjete natjecanja.

Rješenje je nastalo iz konkretnih potreba sportaša s oštećenjem sluha, kojima zvučni signali poput sučevog zvižduka, startnog znaka ili poziva "na svoja mjesta“ često predstavljaju izazov tijekom natjecanja.

Foto: Privatni album

Beep2Viz audio informacije prevodi u svjetlosne signale i tako sportašima omogućuje jednako vrijeme reakcije kao i čujućim natjecateljima. Tehnologija je već uspješno korištena na Europskom prvenstvu u futsalu u Poreču, gdje je sučev zvižduk putem aplikacije aktivirao crveno svjetlo na LED panelima oko terena, a nedavno je testirana i na plivačkim mitinzima u Zagrebu.

Za Nikolu Zdrilića, plivača s oštećenjem sluha, upravo je start utrke jedan od najvećih izazova.

"Imali smo prvu priliku testirati aplikaciju na natjecanju i iskustvo je fantastično. Više nemamo problem kašnjenja u odnosu na čujuće sportaše“, izjavio je Zdrilić. Naime, tijekom plivačkih natjecanja sustav koristi jasno definirane vizualne oznake pa tako žuto svjetlo označava pripremu za start, crveno signalizira položaj "na svoja mjesta“, dok zeleno daje znak za početak utrke.

Foto: Privatni album

"Ovo je odličan primjer kako tehnologija može pomoći sportašima s oštećenjem sluha i omogućiti nam da budemo ravnopravni sa svim ostalim sportašima“, dodao je Zdrilić.